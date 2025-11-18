Концерты, световое шоу, обращение президента: как Рига отмечает годовщину провозглашения ЛР и 90-летие памятника Свободы
18 ноября в Риге торжественно отмечают годовщину провозглашения Латвийской Республики и 90-летие памятника Свободы. Концерты, обращения, световое шоу и выступления известных артистов проходят по всей столице.
Годовщина провозглашения Латвийской Республики 18 ноября отмечается в столице концертами у памятника Свободы и в центрах культуры. Как отмечает самоуправление, в этом году также празднуется 90-летие памятника Свободы, который был открыт 18 ноября 1935 года.
Возложение цветов к памятнику Свободы (18.11.25)
18 ноября 2025 года высшие должностные лица Латвии возложили цветы к памятнику Свободы.
В 13:30 на набережной 11 Ноября в Риге прошел торжественный военный парад, посвященный 107-летию Латвийской Республики. В нем приняли участие латвийские и союзные силы, а также представители экстренных служб.
В честь государственного праздника на площади Свободы в 19:00 состоится торжественное мероприятие и праздничный концерт "Наследие", в котором примут участие известные латвийские исполнители.
В 20:00 у памятника с обращением к народу Латвии выступит президент Эдгар Ринкевич, а затем прозвучит государственный гимн.
После этого празднование в центре столицы продолжится лазерным, звуковым и световым шоу до 23:00.
Во дворце культуры ВЭФ 18 ноября состоится концерт "Звуковые узоры Латвии" с участием оркестра Rīga и солистов, а в центре культуры Iļģuciems прозвучит праздничный концерт "Латвийская классика и современность" с участием солистов Латвийской национальной оперы Инги Шлюбовски-Канцевич и Рихарда Мачановскиса.
Малая гильдия 18 ноября приглашает на концерт "Ты - моя земля. Ты - моя Латвия", в центре культуры Imanta пройдет праздничный концерт "Вдохновленные Латвией", в Рижском центре югендстиля - концерт "Музыка для Латвии", а в концертном зале Ave Sol выступит фольклорная группа Vilkači.