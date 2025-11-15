Будущее без личного участия будет жестким! К 2050 году пенсии в Латвии сократятся до четверти зарплаты

Представьте, что вы выходите на пенсию и внезапно обнаруживаете: ваши ежемесячные выплаты — это примерно четверть от последней зарплаты. Неприятная цифра? Именно такой сценарий сегодня прогнозируют эксперты, если демографические тенденции в Латвии не изменятся. Терять время здесь — роскошь, поэтому главный вопрос звучит просто: как подготовиться к старости, не откладывая жизнь на потом? Руководитель управления активами и пенсионных компаний Luminor Атис Круминьш объясняет, как в течение трудовой жизни позаботиться о максимальном размере будущего капитала.