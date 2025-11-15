Будущее без личного участия будет жестким! К 2050 году пенсии в Латвии сократятся до четверти зарплаты
Если демография не изменится, через 25 лет государственная пенсия покроет лишь около 25 % вашей нынешней зарплаты. Это слишком мало, чтобы чувствовать уверенность.
Представьте, что вы выходите на пенсию и внезапно обнаруживаете: ваши ежемесячные выплаты — это примерно четверть от последней зарплаты. Неприятная цифра? Именно такой сценарий сегодня прогнозируют эксперты, если демографические тенденции в Латвии не изменятся. Терять время здесь — роскошь, поэтому главный вопрос звучит просто: как подготовиться к старости, не откладывая жизнь на потом? Руководитель управления активами и пенсионных компаний Luminor Атис Круминьш объясняет, как в течение трудовой жизни позаботиться о максимальном размере будущего капитала.
Стабильный фундамент: официальная работа и соцвзносы
Первый уровень пенсии формируется из того, что мы вносим в систему социального страхования. Всё базово: есть официальная зарплата — есть взносы, стаж и будущая пенсия. Но важно не только работать, а убедиться, что работодатель действительно платит налоги. Это не формальность — именно эти накопленные суммы и годы стажа потом “переводятся” в ежемесячный доход на пенсии.
Если же человек является самозанятым, объём пенсионного страхования зависит от выбранного налогового режима. Уплачивая общую ставку 31,07 %, он обеспечивает своё пенсионное, материнское, отцовское, больничное, инвалидное, родительское и медицинское страхование. Если задекларированный доход самозанятого ниже установленного минимума — 2220 евро за квартал — рассчитываются обязательные минимальные взносы в размере 10 % на пенсионное страхование. Это означает, что самозанятому необходимо уплачивать хотя бы эти минимальные взносы, чтобы обеспечить свои пенсионные права в будущем. В период уплаты взносов формируется и трудовой стаж.
Зачем нужен третий пенсионный уровень
Большинство жителей Латвии полагаются в основном на второй пенсионный уровень. Но третий — это как личная финансовая подушка, которую можно наращивать в удобном для себя темпе. Эксперты советуют отводить на него примерно 10 % ежемесячных доходов.
Главный секрет эффективности в том, какой план выбрать. Чем моложе человек, тем более рискованную стратегию он может позволить себе, ведь долгосрочные вложения обычно работают лучше, если не бояться временных колебаний. Начав в 25 лет и откладывая всего 50 евро в месяц, можно к пенсионному возрасту собрать сумму, сопоставимую с хорошей квартирой — свыше 165 тысяч евро. Такой капитал действительно меняет качество жизни.
Не только пенсия: создавайте разноплановый капитал
Пенсионный план — не единственный инструмент. Финансовая устойчивость опирается на диверсификацию: акции, облигации, недвижимость — всё это кирпичики будущей безопасности. Важно не только то, сколько вы откладываете, но и то, насколько грамотно распределяете средства.
Хорошая привычка — использовать даже небольшие возможности для увеличения накоплений. Например, вернуть часть подоходного налога и сразу направить её в третий пенсионный уровень — это маленький шаг, который через годы превращается в ощутимую прибавку.