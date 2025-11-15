Опубликованы последние рейтинги латвийских партий. Их результат оказался неожиданным

Если бы выборы Сейма состоялись сейчас и жители действовали бы так, как они пообещали в опросе, то пятипроцентный барьер преодолели бы и в Сейм вошли бы восемь партий — "Новое Единство", "Латвия на первом месте", "Прогрессивные", "Национальное объединение", "Объединённый список", "Союз зелёных и крестьян", "Суверенная власть" и "За стабильность!".