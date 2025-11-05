Это вы виноваты! Нет - вы! Партии продолжают обвинять друг друга в расколе общества

В интервью ЛТВ министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере ("Новое Единство"), представляющая правящую коалицию, обвинила в расколе общества оппозицию, в том числе ОС, который "играет в детские игры", не осознавая последствий своих действий. По словам политика, конвенцию можно сравнить с банановой кожурой, которую бросила одна оппозиционная партия, а другие оппозиционные партии наступили на нее и теперь свалились в кучу. По ее мнению, оппозиция не осознавала последствий "этой детской и безответственной игры".