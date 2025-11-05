Это вы виноваты! Нет - вы! Партии продолжают обвинять друг друга в расколе общества
Вопрос о Стамбульской конвенции продолжает раскалывать политиков: оппозиция обвиняет коалицию, а коалиция — оппозицию. Эдвард Смилтенс и Инесе Либиня-Эгнере обменялись резкими заявлениями в эфире Латвийского телевидения.
Эдвард Смилтенс, лидер оппозиционного "Объединенного списка" (ОС), чья партия проголосовала за денонсацию Стамбульской конвенции, в интервью программе Латвийского телевидения (ЛТВ) "Утренняя панорама" обвинил "Прогрессивных" и "Новое Единство" в расколе общества. Смилтенс не видит ответственности ОС, проголосовавшего за выход из конвенции, в расколе общества, утверждая,
что именно две партии правящей коалиции, которые два года назад достигли соглашения о ратификации Стамбульской конвенции, стали его причиной, а не оппозиция и Союз зеленых и крестьян своими действиями этой осенью.
По словам Смилтенса, ОС понимает, что в нынешних условиях безопасности в Латвии государство не может позволить себе раскол общества и поэтому сейчас готова отложить решение о конвенции до следующего парламентского срока, но партия предпочла бы, чтобы этот вопрос был вынесен на референдум.
В интервью ЛТВ министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере ("Новое Единство"), представляющая правящую коалицию, обвинила в расколе общества оппозицию, в том числе ОС, который "играет в детские игры", не осознавая последствий своих действий. По словам политика, конвенцию можно сравнить с банановой кожурой, которую бросила одна оппозиционная партия, а другие оппозиционные партии наступили на нее и теперь свалились в кучу. По ее мнению, оппозиция не осознавала последствий "этой детской и безответственной игры".
Либиня-Эгнере также сказала, что Латвия не может позволить себе расколотое общество, и ответственность за это в настоящее время несет оппозиция, но хорошо, что оппозиция осознала эту ошибку и готова положить конец проблеме с конвенцией.
На предположение, что конца не получится, так как решение о законе о выходе из конвенции будет лишь отложено, Либиня-Эгнере ответила, что следующие парламентские выборы поддержат "демократическую, уважающую права человека Латвию" и приведут в парламент силы, обеспечивающие продолжение действия конвенции.