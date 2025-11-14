Компромисс по бюджету найден: коалиция согласовала ключевые позиции
Коалиционные партии достигли договорённости по большинству предложений к проекту госбюджета, включая сохранение Фонда общественной интеграции и финансирование культурных инициатив. Окончательное решение ожидается после второго чтения бюджета в Сейме.
На переговорах партнеров по коалиции достигнута договоренность практически по всем поданным по проекту госбюджета предложениям, но остается "много технических деталей", заявил в пятницу журналистам министр финансов Арвилс Ашераденс. Министр охарактеризовал переговоры как конструктивные, добавив, что еще ведется поиск решений для оставшихся разногласий.
Отвечая на вопрос о стабильности правительства, Ашераденс сказал, что о перспективах сотрудничества между коалиционными партиями можно будет судить после утверждения бюджета во втором чтении.
"У меня есть основания надеяться, что правительство продолжит работу", - сказал глава Минфина, добавив, что в настоящее время не видит причин, чтобы бюджет не был принят в окончательном чтении.
Ранее во время переговоров коалиционные партии договорились не ликвидировать Фонд общественной интеграции (ФОИ), сообщил руководитель фракции "Прогрессивных" в Сейме Андрис Шуваев. В то же время планируется провести аудит функций фонда и оценку его административных расходов. Идею ликвидировать фонд в рамках рассмотрения предложений по бюджету на следующий год выдвинул Союз зеленых и крестьян (СЗК), и его инициативу поддержали некоторые оппозиционные партии. По словам Шуваева, также достигнута договоренность о том, что финансирование Государственного фонда капитала культуры будет соответствовать установленному законом уровню.
Министр экономики Виктор Валайнис (СЗК) сообщил журналистам, что решение о будущем ФОИ будет принято после функционального аудита, который завершится в начале следующего года. После этого планируется рассмотреть, какие функции фонда могут быть переданы министерствам, а также обсудить возможное изменение его названия. Также Валайнис рассказал, что в коалиции достигнут компромисс по продолжению реконструкции онкологического центра, выделению дополнительных средств для сельских семейных врачей и мерам экономии, включая сокращение расходов по проекту Rail Baltica на 200-300 млн евро.
Как сообщалось, СЗК предложил реорганизовать ФОИ, что могло бы дать для бюджета экономию в размере 1,19 млн евро. По мнению СЗК, программы ФОИ в дальнейшем могли бы реализовывать Министерство благосостояния, Министерство культуры и Министерство образования и науки, обеспечивая поддержку негосударственных организаций, СМИ и продолжая инициативы по сплочению общества. Партнеры по коалиции критиковали предложение СЗК, называя его популистским.
Как сообщалось, комиссия Сейма по бюджету и финансам ко второму, окончательному чтению проекта госбюджета на следующий год получила более 450 предложений.