Компромисс по бюджету найден: коалиция согласовала ключевые позиции

Ранее во время переговоров коалиционные партии договорились не ликвидировать Фонд общественной интеграции (ФОИ), сообщил руководитель фракции "Прогрессивных" в Сейме Андрис Шуваев. В то же время планируется провести аудит функций фонда и оценку его административных расходов. Идею ликвидировать фонд в рамках рассмотрения предложений по бюджету на следующий год выдвинул Союз зеленых и крестьян (СЗК), и его инициативу поддержали некоторые оппозиционные партии. По словам Шуваева, также достигнута договоренность о том, что финансирование Государственного фонда капитала культуры будет соответствовать установленному законом уровню.