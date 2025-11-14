Российские войска нанесли массированный удар по Киеву: четыре человека погибли, десятки пострадали
Российские войска ночью атаковали Киев ракетами и беспилотниками, погибли четыре человека, еще десятки ранены, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
По словам главы киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, ранены 27 человек, в том числе двое детей. 15 пострадавших госпитализированы.
Последствия атаки зафиксировали в девяти районах Киева, отчитались в ГСЧС Украины. Повреждены оказались многоэтажки, больница, школа, спортивная база, а также посольство Азербайджана.
«Специально рассчитанная атака, чтобы нанести как можно больше вреда людям и гражданской инфраструктуре. Только в Киеве разрушены десятки многоэтажек. От осколков «Искандера» повреждено посольство Азербайджана», — заявил Зеленский.
По его словам, российские войска также атаковали Киевскую, Харьковскую и Одесскую области. По Сумской области был нанесен удар ракетой «Циркон», добавил президент Украины.
В Киевской области пострадали шесть человек, в том числе ребенок, сообщил глава администрации Николай Калашник.
Целью ракеты «Циркон» стало предприятие в Сумах, рассказал руководитель областной администрации Олег Григоров.
Известно также об одном пострадавшем в Одесской области. Там, по данным властей, был атакован энергетический объект.
За ночь российские войска выпустили по украинским регионам порядка 430 дронов и 18 ракет, сказал Зеленский.