В Сигулде водитель высадил ребенка из автобуса из-за семи центов

В Государственной полиции отметили, что с точки зрения уголовного права водитель, скорее всего, не нарушил закон. Однако, если рассматривать ситуацию с позиции наилучших интересов ребёнка, его действия были неправомерными: мальчик не виноват в том, что не работал терминал, и не мог заранее знать, что ему понадобятся наличные. В полиции также подчеркнули, что семь центов не являются существенной суммой, чтобы из-за неё оставить несовершеннолетнего одного на автостанции в тёмное время суток — ведь в ноябре темнеет уже до 17:00.