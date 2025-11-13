В Сигулде водитель высадил ребенка из автобуса из-за семи центов
В Сигулде водитель автобуса высадил 12-летнего мальчика из-за невозможности оплатить билет картой. Инцидент вызвал волну возмущения, а перевозчик признал ошибку, сообщает передача "Bez Tabu".
В начале ноября 12-летний сын Яниса хотел поехать домой из Сигулды в Рагану на автобусе, но водитель отказался его везти — из-за того, что мальчик не смог оплатить билет наличными. По словам отца, сын собирался оплатить поездку банковской картой, однако водитель сообщил, что терминал для безналичных платежей не работает, и заявил, что принимает только наличные. Поскольку у ребёнка не было при себе денег, водитель приказал ему выйти из автобуса.
«Самое абсурдное в этой истории — то, что с картой “Goda ģimenes” билет стоит всего семь центов. У мальчика были слёзы на глазах — на улице темно, идёт дождь. Хорошо, что у него был телефон. Не понимаю, как этот водитель мог спокойно пойти спать, зная, что орставил 12-летнего ребёнка вечером на улице», — возмущается отец.
Янис рассказал, что сразу приехал за сыном на машине. Больше всего его удивило, что мальчик ежедневно ездит этим автобусом в одно и то же время, водитель его знает, но всё равно поступил таким образом. Жители Сигулды также осудили такое поведение.
Молодые люди, которых корреспондент встретил на автостанции Сигулды, подтвердили, что терминалы для оплаты картой действительно периодически не работают.
В Автотранспортной дирекции пояснили, что каждая подобная ситуация рассматривается индивидуально. Если отец подаст официальное заявление, инцидент будет рассмотрен. Перевозчик A/S CATA, которому принадлежит автобус, в письменном ответе сообщил, что проблемы со связью в Сигулдской автостанции возникают из-за близко расположенной инфраструктуры связи Latvijas dzelzceļš, которая может глушить сигнал мобильных операторов.
«Приносим извинения пассажиру за причинённые неудобства. С соответствующим водителем проведена беседа, он повторно проинструктирован о действиях в случаях, когда безналичная оплата невозможна по независимым от перевозчика причинам, а также о порядке перевозки несовершеннолетних пассажиров», — говорится в заявлении компании.
В Государственной полиции отметили, что с точки зрения уголовного права водитель, скорее всего, не нарушил закон. Однако, если рассматривать ситуацию с позиции наилучших интересов ребёнка, его действия были неправомерными: мальчик не виноват в том, что не работал терминал, и не мог заранее знать, что ему понадобятся наличные. В полиции также подчеркнули, что семь центов не являются существенной суммой, чтобы из-за неё оставить несовершеннолетнего одного на автостанции в тёмное время суток — ведь в ноябре темнеет уже до 17:00.