Спасибо детям и докторам: Эммануил Виторган в день 86-летия выступил с обращением

Эммануил Виторган трижды был женат. Его первой супругой стала актриса Тамара Румянцева, в этом браке родилась дочь Ксения. Со второй женой, Аллой Балтер, у актера появился сын Максим Виторган. Третьей супругой артиста стала Ирина Млодик. В этом браке родились две дочери: Этель, появившаяся на свет в 2018 году, и Клара, родившаяся в 2019-м.