Спасибо детям и докторам: Эммануил Виторган в день 86-летия выступил с обращением
27 декабря Эммануил Виторган празднует 86-й день рождения. Актер признался, что с трудом верит в свой возраст.
В честь этой даты артист опубликовал в соцсети новый снимок, на котором запечатлен в синем костюме, и написал обращение.
«Ну что, 86 пошел.. Не верю! Спасибо моей семье, моей дорогой Ирише, моему сыну и дочерям! Они продлевают мне жизнь! И,конечно, докторам… моему другу Зауру Кодзоеву и моей племяннице Инночке Самсоновой! Сегодня выпью за вас, мои дорогие!!!» — написал Эммануил Виторган.
В комментариях к публикации артиста поздравили коллеги и поклонники, пожелав ему крепкого здоровья и долгих лет жизни: «Живите долго и счастливо!», «Пусть здоровье будет крепким, сибирским!», «Пусть не угасают ваши с Ириночкой чувства!», «Мазаль тов! До 120 Вам!».
Эммануил Виторган трижды был женат. Его первой супругой стала актриса Тамара Румянцева, в этом браке родилась дочь Ксения. Со второй женой, Аллой Балтер, у актера появился сын Максим Виторган. Третьей супругой артиста стала Ирина Млодик. В этом браке родились две дочери: Этель, появившаяся на свет в 2018 году, и Клара, родившаяся в 2019-м.