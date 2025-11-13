Вручение премии "Учитель года Латвии 2025"
В Большой ауле Латвийского университета состоялось вручение наград «Учитель года Латвии 2025».
Лучшие педагоги Латвии получили награды - вручение премии "Учитель года 2025"
На торжественной, наполненной эмоциями церемонии в среду, 12 ноября, в Большой ауле Латвийского университета состоялось вручение наград «Учитель года Латвии 2025». В 13 номинациях были отмечены педагоги и школьные коллективы со всей страны. Запись церемонии можно будет посмотреть 15 ноября в 22:00 на телеканалах ReTV и TV24.
Министр образования и науки Даце Мелбарде в своем выступлении подчеркнула: «Учитель, наряду с родителями, играет огромную роль в жизни ребёнка — именно труд и личность педагога формируют мировоззрение, ценности и отношение молодого человека к окружающим. Имена наших первых учителей и их оценки мы часто помним всю жизнь. Сегодня, вручая премию “Учитель года Латвии”, мы не только выражаем искреннюю благодарность лучшим педагогам, но и подтверждаем для всего общества, насколько важна миссия учителя — вдохновлять, поддерживать и укреплять веру молодого поколения в собственные силы. Выдающиеся учителя — источник силы и основа будущего нашей Латвии».
Церемонию вёл актёр Артурс Скрастиньш. Гостей праздника радовали музыкальные выступления Анты Энгеле, Яниса Ниманиса, Андриса Кейша, женского хора ЛУ Balta, композитора Раймонда Тигулса, пианиста Андрея Осокина и группы Autobuss debesīs.
«Сегодня для Латвийского университета особый день, ведь мы принимаем у себя самых влиятельных людей страны — учителей! Именно вы ежедневно с пониманием и терпением формируете не только сегодняшнего, но и будущего человека, общество и государство. Эта премия особенная, потому что лауреатов выбирают не ректор или университет, а те, кто видит труд педагогов каждый день. Поэтому каждый номинант — это история, которую стоило рассказать всей Латвии», — сказал в своей речи ректор ЛУ профессор Гундарс Берзиньш.
Премию «Учитель года Латвии 2025» в номинации «Воспитатель дошкольного учреждения» получила педагог дошкольного учреждения Pūcīte Озолниекской дошкольной образовательной организации Елгавского края Дайга Игауне. Коллеги отмечают её умение творчески вовлекать даже самых застенчивых детей и превращать обучение в увлекательное приключение.
Звание «Учитель начальной школы года» получила педагог Лимбажской средней школы Яна Йенерте. Её ученики признаются: «Учитель создаёт атмосферу семьи и всегда поддерживает своих учеников».
В номинации «Учитель культуры и искусства» награду получила преподаватель Екабпилсской государственной гимназии Сандра Бондаре — ученики говорят о ней: «Если позвонишь в три ночи, Сандра ответит».
Премию в номинации «Учитель естественных наук» получила педагог Весма Виюпе из Пумпурской средней школы города Юрмалы. «Учитель, который влюбляет всех в биологию и отличается невозмутимым спокойствием», — написали о ней ученики.
«Она спасла меня! Учитель, который верит в каждого ученика!» — с такими словами ученики выдвинули Лайму Балтиню из Елгавской технологической средней школы, получившую награду в номинации «Учитель математики».
В номинации «Учитель технологий» награду получил педагог Юрис Эртс из Прейльской государственной гимназии имени Яниса Эглитиса. Его ученики говорят: «С ним можно поговорить о жизни, школе и обо всём на свете».
В номинации «Учитель физкультуры и здоровья» победила педагог Салдусской основной школы Ласма Румпе. Её воспитанники отмечают: «Она заставляет двигаться с радостью».
Звание «Учитель латышского языка и литературы года» получила педагог Рижской Агенскалнской государственной гимназии Агнесе Пуке. Ученики отмечают её эмпатию, структурированность и отзывчивость. В номинации «Учитель иностранного языка» награждена педагог Даугавпилсской государственной польской гимназии Юзефа Пилсудского Анна Бельска. Её воспитанники говорят: «Мы с учителем всегда на одной волне».
«Работа с учителем Байбой — это не просто обязанность, а настоящее вдохновение!» — признаются ученики Лиепайской государственной гимназии, где педагог Байба Мацкиала получила награду в номинации «Учитель истории». В номинации «Учитель общественных наук» отмечена педагог Даугавпилсской государственной гимназии Сигнита Габране — «учитель, которая вместе со своими учениками путешествует и открывает мир — от Прейли до Брюсселя», говорится в заявке на премию.
Премия «Учитель года Латвии 2025» вручалась также в двух командных номинациях. «Лучшей школьной командой поддержки» признана команда Лиепайской средней школы Риетумкраста, которая, по словам учеников, «вдохновляет не сдаваться». В номинации «Команда школьного руководства» победила команда Цесисской государственной гимназии Дружественного призыва, где учащиеся чувствуют, что их голоса слышат и что они участвуют в принятии решений школы.
В этом году на конкурс поступило 145 заявок из 37 самоуправлений по всей Латвии. Лауреаты были определены в 13 номинациях — 11 индивидуальных и 2 командных.
Каждый лауреат получил изготовленную художницей по стеклу Андой Мункевицей награду «Крылья знаний», а также стипендию за выдающиеся достижения от Латвийского университета и SIA Mikrotīkls.
Организаторами премии являются Латвийский университет и Фонд Латвийского университета в сотрудничестве с Министерством образования и науки. Поддержку педагогам оказывают компании SIA Mikrotīkls, группа компаний AJ Power и Lightguide.
О премии «Учитель года Латвии»
Премия Латвийского университета «Учитель года Латвии» вручается с 2024 года. Её цель — почтить талантливых и вдохновляющих педагогов, подчеркнув значимость их работы для развития общества и государства. Все лауреаты получают стеклянную награду «Крылья знаний» работы Анды Мункевицы и стипендии фонда ЛУ: победители индивидуальных номинаций — по 1000 евро, а команды — по 2000 евро. С победителями и номинантами премии «Учитель года Латвии 2024» можно ознакомиться на портале Латвийского университета.