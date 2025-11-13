Исследователей поразило, насколько в латвийских больницах и поликлиниках процветает дискриминация по возрасту
В Латвии дискриминация по возрастному признаку, или эйджизм, встречается не только на рынке труда, но и в системе здравоохранения. Это установлено в исследовании Рижского университета Страдиня.
Весной 2025 года исследовательницы Рижского университета Страдиня, докторанты Ингуна Потетинова и Катрина Кукоя провели исследование опыта пациентов с хроническими заболеваниями — сердечной недостаточностью, хронической болезнью почек и сахарным диабетом второго типа. В ходе исследования были проведены углубленные интервью с респондентами в возрасте от пятидесяти трёх до девяноста лет из Риги, рижского региона, Земгале и Курземе.
Как проявляется эйджизм в здравоохранении?
Исследование показало, что самая большая проблема — это недоступность медицинской помощи, особенно в регионах, и это существенно влияет на жизнь пациентов. О дискриминации по возрасту чаще говорят в связи с рынком труда, где люди старше пятидесяти лет с тревогой оценивают свои возможности сменить работу или получить новую позицию. О трудностях с поиском работы сообщают и молодые люди. Дискриминация по возрасту в здравоохранении тоже не является чем-то новым, но говорят об этом гораздо реже.
Исследователей поразило, насколько глубоко это явление укоренилось. Картина получается нелестная — от равнодушия и поверхностного отношения до очень грубого обращения, и это встречается не только в государственном, но и в частном секторе.
Как проявляется негативное отношение?
Чаще всего упоминались унизительные и пренебрежительные высказывания со стороны медицинских работников. Например, когда врач обращается к пациентке «тётушка» и наставительным тоном говорит ей, что она ничего не понимает — ни в своём заболевании, ни в расходах, которые лечение требует от больницы, — и заставляет её чувствовать себя виноватой за то, что она его отвлекает.
Среди самых вопиющих примеров были случаи, когда отказывали в помощи травматолога со словами «Чего вы хотите в свои годы» или отказывали в онкологической операции только из-за возраста. В обоих случаях операции затем успешно провели в других медицинских учреждениях.
После подобных эпизодов пациенты в большинстве случаев меняли врачей, и это можно считать положительным, так как люди не оставались в позиции пассивных жертв и не смирялись. Однако если подобное отношение становится системным, оно оставляет гораздо более глубокий след. Например, во многих интервью сами пожилые люди говорили, что возраст является причиной того, что они не получают медицинскую помощь в полном объёме или должного качества. Самое парадоксальное — что это воспринималось ими как нечто вполне нормальное. Пожилые пациенты внутренне усваивают такие стереотипы, принимая неравенство как «естественный» порядок вещей. Из-за этого дискриминация становится двойной по разрушительности.
Не все так плохо
Из этого вытекает ещё один парадокс: когда поверхностное или высокомерное отношение становится нормой, положительный опыт в системе здравоохранения объясняется не как естественное право пациента, а как удача или благосклонность высших сил. Несколько респондентов говорили, что положительные эпизоды в их лечении — это «чистая удача» и что «Бог стоял рядом». То есть пациенты с хроническими заболеваниями принимают мысль о том, что уважительное отношение зависит от везения, а не от их законных прав.
При этом многие пациенты не смирялись с плохим отношением, искали решения, находили профессиональных, уважительных и внимательных специалистов и получали качественную помощь. Это были случаи, когда участники исследования говорили о своих врачах с наибольшей благодарностью, отмечая их знания, чуткость и поддерживающее отношение, а также выражали им высокое доверие.