Исследователей поразило, насколько в латвийских больницах и поликлиниках процветает дискриминация по возрасту

После подобных эпизодов пациенты в большинстве случаев меняли врачей, и это можно считать положительным, так как люди не оставались в позиции пассивных жертв и не смирялись. Однако если подобное отношение становится системным, оно оставляет гораздо более глубокий след. Например, во многих интервью сами пожилые люди говорили, что возраст является причиной того, что они не получают медицинскую помощь в полном объёме или должного качества. Самое парадоксальное — что это воспринималось ими как нечто вполне нормальное. Пожилые пациенты внутренне усваивают такие стереотипы, принимая неравенство как «естественный» порядок вещей. Из-за этого дискриминация становится двойной по разрушительности.