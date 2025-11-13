Фанатам Темu и Shein это не понравится - ЕС может "нанести удар" уже в 2026 году
Еврокомиссар Марош Шефчович призвал уже в 2026 году ввести пошлину на дешевые посылки из-за пределов ЕС, чтобы устранить искажение конкуренции, вызванное массовыми поставками с платформ вроде Temu и Shein.
Комиссар Европейского Союза (ЕС) по торговле Марош Шефчович призвал министров финансов стран блока на встрече в четверг договориться о введении уже в следующем году пошлины на посылки с низкой стоимостью, которые ежегодно поступают в государства ЕС, главным образом из Китая.
В настоящее время в ЕС действует правило, освобождающее от таможенных сборов посылки стоимостью до 150 евро, если они импортируются напрямую потребителям, часто через такие платформы, как китайские Temu и Shein.
ЕС в мае предложил отменить этот беспошлинный порог для посылок до 150 евро и с 2028 года ввести пошлину в размере двух евро. Однако теперь Шефчович в письме министрам финансов стран ЕС призвал внедрить временное решение уже в следующем году.
«Это важный шаг для укрепления позиций ЕС с учётом стремительно меняющейся торговой реальности», — написал Шефчович в письме, которое оказалось в распоряжении агентства AFP, подчеркнув необходимость срочного решения этой ситуации. Он пояснил, что отрасли в Европе, особенно розничные торговцы, настоятельно указывают на необходимость немедленно устранить это искажение конкуренции.