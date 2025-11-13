Фанатам Темu и Shein это не понравится - ЕС может "нанести удар" уже в 2026 году

ЕС в мае предложил отменить этот беспошлинный порог для посылок до 150 евро и с 2028 года ввести пошлину в размере двух евро. Однако теперь Шефчович в письме министрам финансов стран ЕС призвал внедрить временное решение уже в следующем году.