Суд постановил - измененная планировка Юрмалы нарушает Конституцию

Принципы устойчивого развития реализуются также через стратегию устойчивого развития местного самоуправления, в которой определены его приоритетные цели и перспективы, и территориальная планировка должна разрабатываться в соответствии с этой стратегией. КС пришел к выводу, что Юрмальская дума, разработав изменения в территориальной планировке, не согласовала использование территории с планом развития Юрмалы на 2010-2030 годы.