Демонтированный в Риге памятник Пушкину обнаружили недалеко от Рижского крематория
Рижане вновь обсуждают судьбу памятника Александру Пушкину: демонтированная в 2023 году бронзовая фигура русского поэта обнаружена под открытым небом на складе Рижского агентства памятников.
В Риге памятник Александру Пушкину, демонтированный в мае 2023 года из парка Кронвалда в центре города, неожиданно вновь оказался в центре внимания. Прохожая заметила монумент на улице Вароню, 13, — на территории склада Агентства памятников, где временно хранят демонтированные объекты, который распроложен недалеко от Рижского крематория.
Памятник, созданный скульптором Александром Таратыновым и установленный в 2009 году, был демонтирован решением Рижской думы в контексте пересмотра общественных символов, связанных с Россией. Тогда власти заявляли, что монумент будет сохранён до дальнейшего решения о его судьбе.
Теперь бронзовая фигура поэта стоит под открытым небом, доступная взгляду прохожих проезжающих мимо. «Случайная встреча», — написала рижанка, сфотографировавшая памятник. По её словам, статую видно из окна электрички Рига–Скулте, а сама она специально вышла на станции Саркандаугава, чтобы сделать снимок. «Печально, что его даже не занесли в помещение», - пишут люди.
Пикет против сноса памятника Пушкину в Риге
Около 200 человек собрались 12 марта на пикет против сноса памятника русскому писателю Александру Пушкину, организованный Русским союзом Латвии.
Также в комментариях к фотографии пользователи обсуждают судьбу памятника: кто-то предлагает «выкупить и поставить в саду», другие напоминают, что объект хранится на складе и «вернётся на своё место, когда придёт время».