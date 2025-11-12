В Украине среди солдат вспыхнула страшная болезнь времен Первой мировой войны - смертность без лечения приближается к 100%

Военные медики отмечают, что вспышка газовой гангрены напрямую связана с особенностями современной войны. Раненые бойцы часто остаются в окопах или подземных бункерах, где из-за нехватки кислорода и антисанитарии создаются идеальные условия для размножения Clostridium. Эвакуация осложняется из-за постоянных атак дронов: любое передвижение по открытой местности становится смертельно опасным. Медицинские пункты часто располагаются в подвалах или разрушенных зданиях, где нет стерильных условий и ограничен доступ к антибиотикам и лабораторной диагностике. «Мы наблюдаем патологии, которые считались исчезнувшими после Второй мировой войны. Современные условия фронта — это почти копия траншей Первой мировой», — говорит британский военный медик Аластер Бивенс.