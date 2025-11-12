В Украине среди солдат вспыхнула страшная болезнь времен Первой мировой войны - смертность без лечения приближается к 100%
На линии фронта в Украине вновь всплыла угроза, которую считали давно забытой страницей истории медицины. Среди раненых украинских военных всё чаще фиксируются случаи газовой гангрены — тяжёлой бактериальной инфекции, некогда широко распространённой в окопах Первой мировой войны.
По данным издания The Telegraph, медики отмечают, что затруднённая эвакуация раненых и антисанитарные условия в прифронтовых зонах создают идеальную среду для развития этой болезни. Массовое использование беспилотников делает транспортировку пострадавших практически невозможной, и бойцы неделями остаются в подземных укрытиях без полноценной медицинской помощи.
«Мы видим травматические осложнения, которых не встречал ни один живой врач. Люди сидят в подземных стабилизационных пунктах неделями, а их раны не обрабатываются должным образом», — рассказал доброволец-медик Алекс, работающий в Запорожской области.
Что такое газовая гангрена
Газовая гангрена — это стремительно развивающаяся инфекция, при которой бактерии рода Clostridium разрушают мышечные ткани и выделяют газы под кожей, из-за чего поражённые участки начинают опухать и трещать. Болезнь сопровождается невыносимой болью, высокой температурой, изменением цвета кожи и характерным зловонным запахом.
Без лечения смертность приближается к 100%. Даже в условиях современных больниц шанс на выживание ограничен: требуется срочная хирургическая обработка ран, внутривенные антибиотики и, при необходимости, ампутация.
Военные медики отмечают, что вспышка газовой гангрены напрямую связана с особенностями современной войны. Раненые бойцы часто остаются в окопах или подземных бункерах, где из-за нехватки кислорода и антисанитарии создаются идеальные условия для размножения Clostridium. Эвакуация осложняется из-за постоянных атак дронов: любое передвижение по открытой местности становится смертельно опасным. Медицинские пункты часто располагаются в подвалах или разрушенных зданиях, где нет стерильных условий и ограничен доступ к антибиотикам и лабораторной диагностике. «Мы наблюдаем патологии, которые считались исчезнувшими после Второй мировой войны. Современные условия фронта — это почти копия траншей Первой мировой», — говорит британский военный медик Аластер Бивенс.
Антибиотикорезистентность усугубляет ситуацию
К проблемам фронтовой медицины добавляется ещё один фактор — рост устойчивости бактерий к антибиотикам. По словам микробиологов, в условиях неполной или запоздалой терапии в организме раненых развиваются штаммы, не поддающиеся стандартному лечению.
Доктор Линдси Эдвардс из Королевского колледжа Лондона отмечает: «Если возбудитель устойчив к антибиотикам, лечение становится крайне затруднительным. В условиях войны, где невозможно провести анализы, подобрать нужное лекарство практически нереально».
Угроза, о которой забыли
Газовая гангрена когда-то была символом ужасов Первой мировой войны. Тогда тысячи солдат умирали от этой инфекции в окопах, где грязь, холод и отсутствие медицинской помощи создавали идеальные условия для бактерий. С развитием хирургии и антибиотиков болезнь почти исчезла — до начала новой войны в Европе.
Сегодня украинские врачи вновь сталкиваются с ней лицом к лицу. Из-за разрушенной инфраструктуры, постоянных атак и нехватки медикаментов даже те ранения, которые раньше считались лёгкими, теперь становятся смертельными. «Мы теряем людей, которые могли бы выжить, если бы их доставили в больницу вовремя», — признался один из военных медиков.