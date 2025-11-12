Каждый четвертый латвиец отказался от любимых продуктов - еда стала роскошью?

Экономист Citadele Карлис Пургайлис признаёт: «Инфляция в странах Балтии в этом году остаётся выше, чем в среднем по еврозоне, где она составляет около 2 %. В Латвии и Литве она превышает 4 %, а в Эстонии — 5 %. В Латвии на рост цен особенно повлияли подорожание продуктов питания, жилищные расходы и энергоносители по сравнению с прошлым годом».

По его словам, люди стали осторожнее: доходы растут, но большинство предпочитает не транжирить, а копить. Покупки откладываются, а крупные траты превращаются в событие. В итоге деньги не «работают» в экономике, а в холодильнике всё реже встречаются деликатесы.