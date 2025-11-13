Рижская дума обратилась с предложением к людям с инвалидностью и нарушениями подвижности

Для подачи заявки кандидатам необходимо представить документы, подтверждающие соответствие всем критериям (включая выписку из медицинской документации с соответствующим кодом SSK и подтверждение занятости, обучения или иной активности). Информацию о необходимых документах можно уточнить у той же сотрудницы, на электронную почту которой следует направлять заявку.