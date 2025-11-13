Рижская дума обратилась с предложением к людям с инвалидностью и нарушениями подвижности
Департамент благосостояния Рижского самоуправления приглашает подать заявки на участие в проекте, который помогает людям с инвалидностью и нарушениями подвижности приспособить для своих нужд жилье.
В настоящее время в рамках реализации проекта освободилось одно место, на которое могут подать заявку лица из целевой группы:
- молодые люди в возрасте от 15 до 17 лет (включительно);
- совершеннолетние лица с I или II группой инвалидности и нарушениями подвижности, которые не достигли пенсионного возраста или являются социально застрахованными (работающие или самозанятые);
- совершеннолетние лица и дети с инвалидностью;
- те, кто соответствует хотя бы одному из этих критериев: работает (в том числе как самозанятый); учится на любом уровне образования; занимается официально оформленной волонтерской деятельностью; принимает участие в паралимпийском спорте и выступает на национальных или международных соревнованиях; участвует в деятельности неправительственной организации (за исключением тех, которые связаны с дополнительными критериями отбора); посещает дневной центр ухода, специализированные мастерские или получает услугу кратковременного ухода; является безработным, участвующим в активных мероприятиях занятости; пользуется оплачиваемой из государственного бюджета услугой ассистента, предоставляемой самоуправлением.
Адаптация жилья может включать:
- улучшения внутренней среды (например, переоборудование санузла, кухни, дверных проемов, рабочего места или оснащение их вспомогательными устройствами);
- улучшения внешней среды (например, установку подъемников, пандусов, подъездных дорожек, приспособление общих помещений).
Для подачи заявки кандидатам необходимо представить документы, подтверждающие соответствие всем критериям (включая выписку из медицинской документации с соответствующим кодом SSK и подтверждение занятости, обучения или иной активности). Информацию о необходимых документах можно уточнить у той же сотрудницы, на электронную почту которой следует направлять заявку.
Документы необходимо подать до 26 ноября 2025 года, отправив их по электронной почте: aija.okolokulaka-neilande@riga.lv.
