Латвия не готова к долгосрочному приему украинских гражданских лиц - господдержки не хватает

По словам видземского координатора украинской диаспоры Натальи Ющенко, которая весной 2022 года бежала из охваченного войной Чернигова и вместе с сыновьями случайно оказалась в Смилтене, отношение жителей Латвии и самоуправлений к украинским беженцам с начала войны не изменилось и по-прежнему ощущается значительная поддержка, хотя она постепенно снижается. Несмотря на то что боевые действия продолжаются уже три с половиной года, а поток людей из Украины не прекращается, государственным структурам Латвии не хватает понимания, как действовать в отношении украинских гражданских лиц, находящихся в стране. Государственные учреждения по-прежнему рассматривают украинцев как временную кризисную группу, а не как людей, которые могли бы остаться в Латвии надолго, поскольку многим из них больше некуда возвращаться, говорится в исследовании центра общественной политики Providus.