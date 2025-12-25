Недалеко от Латвии построят гигантский объект, который изменит все транспортные потоки в регионе
В Польше продолжается реализация амбициозного проекта. Мега-аэропорт и транспортный узел откроется в 2032 году под новым названием: Port Polska.
«Крупнейший транспортный узел в регионе»
Транспортный узел, расположенный между Варшавой и меньшим по размеру городом Лодзь, рассчитывает принимать 40 млн пассажиров в год. Это ставит его в один ряд с такими хабами, как лондонский Хитроу и аэропорт Стамбула.
Проект получил одобрение в 2017 году, но его реализацию омрачил коррупционный скандал, связанный с предыдущим правительством. Действующий премьер-министр Польши Дональд Туск, избранный в 2023 году, пообещал дать проекту «чистый старт». Ранее он говорил, что аэропорт «полностью изменит картину поездок по стране и за ее пределами».
Port Polska задуман как ворота в Европу и как один из крупнейших транспортных узлов в регионе. Власти зарезервировали 131 млрд злотых (30 млрд евро) на строительство, которое начнется в 2026 году.
Переломный проект
Мега-аэропорт называют переломным проектом для поездок в регионе. Рейсы будут выполняться в крупнейшие международные направления, а скоростные поезда предложат альтернативу полетам для поездок в такие ключевые города, как Краков, Гданьск и Вроцлав.
Около 40% пассажиров, как ожидается, будут приезжать в аэропорт на поездах, прежде всего из Варшавы, поездка займет около 20 минут. Будет также создана сеть автомагистралей, связывающая его с остальной страной.
«Самолеты со всего мира, круглосуточно; крупнейший транспортный узел в регионе; самая быстрая железнодорожная сеть в Европе: вот что мы строим», - сказал Туск.
Тень коррупции
Изначально проект назывался Centralny Port Komunikacyjny (CPK), и с ним связывали обвинения в коррупции. Сообщалось, что предыдущая правящая популистская партия продала 160 гектаров земли, ключевых для строительства транспортного узла, частной компании.
Для строительства утвержден огромный участок площадью 2 585 гектаров. Аэропорт откроется с двумя параллельными взлетно-посадочными полосами длиной около 4 000 метров. Позже, как ожидается, добавят третью и, возможно, четвертую.