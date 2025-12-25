Недалеко от Латвии построят гигантский объект, который изменит все транспортные потоки в регионе

Проект получил одобрение в 2017 году, но его реализацию омрачил коррупционный скандал, связанный с предыдущим правительством. Действующий премьер-министр Польши Дональд Туск, избранный в 2023 году, пообещал дать проекту «чистый старт». Ранее он говорил, что аэропорт «полностью изменит картину поездок по стране и за ее пределами».