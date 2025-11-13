Всем урезаем, себе оставляем: депутат о чрезмерном числе сотрудников Сейма и впечатляющем бюджете на следующий год

Сейм уже отказался от более чем 4 миллионов евро в базовом бюджете, отложив отдельные ремонтные работы и заморозив повышение зарплат для всех категорий работников. Вознаграждения занимают более 77% бюджета Сейма — в 2026 году на них запланировано 31 миллион евро, что на 892 843 евро больше, чем годом ранее. При этом месячные оклады будут заморожены на уровне 2025 года, а увеличение коснётся только тех, чьи зарплаты зависят от роста минимальной заработной платы, в основном технического персонала.