Всем урезаем, себе оставляем: депутат о чрезмерном числе сотрудников Сейма и впечатляющем бюджете на следующий год
В проекте бюджета Сейма на 2026 год предусмотрены расходы в размере 40,46 миллиона евро, что на 2,1 миллиона больше, чем в 2025 году. Депутат Сейма Скайдрите Абрама заявила, что, хотя часть увеличения расходов оправдана, "все же есть что пересмотреть, иначе получается, что всем режем, а себе оставляем".
Скайдрите Абрама в интервью передаче "Ziņu Top" на TV24 обратила внимание на большое количество сотрудников Сейма, которое вместе с депутатами достигает примерно 400 человек, и призвала пересмотреть необходимость столь обширного вспомогательного персонала, особенно в Президиуме. «По моему опыту, там много чего можно сократить. Например, у одного члена Президиума есть и руководитель офиса, и помощник. Разве недостаточно только руководителя офиса?» — задала вопрос депутат.
Она также отметила, что в бюджете следующего года расходы на товары и услуги увеличатся на 1,06 миллиона евро. Абрама поинтересовалась, какие шаги предприняты в Сейме для экономии, ведь именно по этой статье министерствам предписано сокращать расходы.
Депутат предложила строже оценивать траты на международные мероприятия, например, сокращая число участников командировок, а также пересмотреть поездки представителей Президиума в составе делегаций. Кроме того, Абрама предложила рассмотреть возможность экономии за счёт отказа от компенсаций за аренду квартир, приведя в пример Данию и Германию, где у парламента есть собственная гостиница для депутатов — «там нет больших различий, кто сколько платит за жильё».
Она признала, что существуют и неотложные потребности, однако ресурсы для экономии всё же остаются. Абрама похвалила новую администрацию Сейма, уже проведшую ряд мероприятий по оптимизации — например, сокращение автопарка и расхода топлива.
Ранее сообщалось, что депутаты Сейма на заседании комиссии по общественным расходам и аудиту призвали парламент более строго экономить, заслушав представителей администрации Сейма о проекте бюджета на 2026 год. Расходы парламента в проекте бюджета на следующий год составят 40,46 миллиона евро. Средства предусмотрены для обеспечения законотворческого процесса, содержания и безопасности комплекса зданий Сейма, модернизации информационных и коммуникационных технологий, официальных визитов депутатов и сотрудников, а также приёма зарубежных делегаций.
Сейм уже отказался от более чем 4 миллионов евро в базовом бюджете, отложив отдельные ремонтные работы и заморозив повышение зарплат для всех категорий работников. Вознаграждения занимают более 77% бюджета Сейма — в 2026 году на них запланировано 31 миллион евро, что на 892 843 евро больше, чем годом ранее. При этом месячные оклады будут заморожены на уровне 2025 года, а увеличение коснётся только тех, чьи зарплаты зависят от роста минимальной заработной платы, в основном технического персонала.