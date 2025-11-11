Сейм обсуждает собственный бюджет: хотели показать обществу пример экономии, но почему-то не получается

При этом Карклиня подчеркнула, что парламент в бюджетной базе отказался от финансирования свыше 4 млн евро. Были отложены отдельные ремонтные работы в зданиях, а также принято решение не продолжать повышение зарплат. При этом, как отметила Карклиня, вознаграждения составляют более 77% от общего бюджета Сейма. В проекте бюджета на следующий год на зарплаты выделен 31 млн евро, что на 892 843 евро больше, чем в предыдущем году. Проект бюджета предполагает заморозку месячных зарплат на уровне 2025 года. Рост зарплат предусмотрен только для сотрудников, получающих минимальную зарплату, в основном это касается технического персонала.