Сейм обсуждает собственный бюджет: хотели показать обществу пример экономии, но почему-то не получается
После обсуждения проекта бюджета Сейма на 2026 год депутаты призвали парламент к большей экономии. Несмотря на то, что администрация отказалась от части финансирования, а зарплаты решено заморозить на уровне 2025 года, расходы все равно превысили прошлогодние.
Во вторник, заслушав на заседании ревизионной комиссии администрацию Сейма о бюджете Сейма на следующий год, депутаты Сейма призвали парламент экономить больше. Как сообщила на заседании комиссии исполнительный директор администрации Сейма Индра Карклиня, расходы Сейма в проекте бюджета на следующий год запланированы в размере 40,46 млн евро, что на 2,1 млн евро больше, чем в 2025 году. Траты предусмотрены на обеспечение законодательного процесса согласно регламенту Сейма, содержание комплекса зданий Сейма и повышение безопасности, модернизацию информационно-коммуникационных технологий, официальные визиты депутатов и работников и прием иностранных должностных лиц.
При этом Карклиня подчеркнула, что парламент в бюджетной базе отказался от финансирования свыше 4 млн евро. Были отложены отдельные ремонтные работы в зданиях, а также принято решение не продолжать повышение зарплат. При этом, как отметила Карклиня, вознаграждения составляют более 77% от общего бюджета Сейма. В проекте бюджета на следующий год на зарплаты выделен 31 млн евро, что на 892 843 евро больше, чем в предыдущем году. Проект бюджета предполагает заморозку месячных зарплат на уровне 2025 года. Рост зарплат предусмотрен только для сотрудников, получающих минимальную зарплату, в основном это касается технического персонала.
Большая часть расходов связана с предстоящей сменой состава Сейма: в проекте бюджета на следующий год предусмотрены соответствующие компенсации. Выходные пособия при смене созыва выплачиваются ежемесячно, а не одним крупным платежом.
Второй раздел расходов - на укрепление дипломатии с США, пояснила Карклиня. Кроме того, 9,25 млн евро в бюджете следующего года предусмотрены на остальные расходы. Еще 182 798 евро планируется направить на взносы в международные организации. Карклиня также отметила, что за последние два года в структурных подразделениях Сейма осуществлены две масштабные оптимизации функций и кадровых ресурсов, в результате чего сокращено 16% должностных мест - изменения структуры, должностного состава и функций коснулись более 200 работников. В 2026 году также запланирована оптимизация функций.
За два года оцифрованы процессы управления финансами и кадрами, количество автомобилей сокращено на 14%, и в 2026 году сократится еще на 4%. Потребление топлива в целом снижено на 18% с 2023 года. Параллельно внедрено использование каршэринга в администрации Сейма и увеличен удельный вес электроавто в общем автопарке.
Будущие вызовы связаны с искусственным интеллектом - расширением и тестированием системы транскрибирования, ведется работа по замене системы зала заседаний, так как она технологически и морально устарела. С новым созывом Сейма планируется запустить новый сайт Сейма, сказала Карклиня.
Не принадлежащая к фракциям депутат Скайдрите Абрама отметила, что в бюджете следующего года расходы на товары и услуги увеличатся на 1,06 млн евро. Она поинтересовалась, какие меры приняты в Сейме для экономии.
Карклиня ответила, что самая большая предстоящая работа - это смена созыва Сейма, поэтому необходимо провести ротацию фракций, а также "освежить" здание на ул. Торню. Кроме того, учтены расходы на международное сотрудничество, например, прием парламентской ассамблеи НАТО.
Абрама выдвинула идею обустройства гостиницы для депутатов Сейма, чтобы уменьшить расходы, связанные с компенсациями депутатам. Она отметила, что в других странах они есть, и это создает "огромную экономию".
Каспар Бришкенс ("Прогрессивные") призвал по возможности приобрести лицензии на искусственный интеллект.
Депутат, не входящий во фракции, Андрей Целяпитерс призвал отказаться от реновации здания Сейма, отметив, что, по его мнению, здание находится в хорошем состоянии и на его ремонт не стоит тратиться. Он также выразил сомнение, что к 2032 году удастся приступить к ремонтным работам.
Янис Зариньш ("Новое Единство") предложил сократить бюрократию, отменив разрешения, которые депутаты подписывают для своих помощников, чтобы те могли пользоваться рабочими кабинетами депутатов или находиться в помещениях Сейма до 21:00. Генеральный секретарь администрации Сейма Лелде Рафелде отметила, что Сейм является объектом критической инфраструктуры и компромиссов по вопросам безопасности не будет.
Алина Генделе ("Новое Единство") не скрывала разочарования, так как рассчитывала, что в бюджете Сейма будет сокращение. По ее мнению, Сейм должен показать пример в этом вопросе обществу.
Абрама предложила найти способ сокращения расходов и при организации мероприятий по международному сотрудничеству.
Не принадлежащая к фракциям депутат Виктория Плешкане высказала мнение, что в Сейме слишком много работников в бюро по связям с общественностью и помощников у членов президиума Сейма. Сославшись на идею о гостинице для депутатов, Плешкане поинтересовалась, нельзя ли расселить их в Юрмальской резиденции.
Карклиня ответила, что в одном здании в Юрмале можно разместить 11 человек - оно используется для дипломатии. Второе здание из-за плохого технического состояния сейчас активно не используется.