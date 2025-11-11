Премьер-министр не нашла времени для встречи c президентом Латвии
Обычно премьер-министр Эвика Силиня еженедельно встречается с президентом Эдгаром Ринкевичем, однако на фоне обсуждения спорного бюджета встреча на этой неделе не состоится.
До сих пор было принято, что премьер-министр Эвика Силиня (JV) каждую среду утром встречается с президентом Эдгаром Ринкевичем, однако на фоне приближающегося обсуждения спорного государственного бюджета и необходимости диалога между двумя высокими должностными лицами, премьер решила не проводить встречу.
Журналисты Jauns.lv обратились как в офис премьер-министра, так и в канцелярию президента с вопросом, по чьей инициативе было решено отменить встречу в Рижском замке.
Офис премьер-министра дал лаконичный ответ: "Встреча президента и премьер-министр на этой неделе не состоится из-за изменений в рабочем графике". Более подробные пояснения не предоставлены.
Канцелярия президента уточнила, что встреча не запланирована именно по инициативе премьер-министра: "По просьбе премьер-министр на этой неделе еженедельная встреча с президентом не планируется".
При этом и Эвика Силиня, и Эдгар Ринкевич — который недавно вернулся с официального визита в Бразилию — находятся в Латвии. Важно отметить, что в тот же день Силиня, по публично доступному расписанию, планирует присутствовать в Рижском замке в 15:00 на заседании Совета национальной безопасности.
Jauns.lv ранее сообщал, что с начала года взаимоотношения президента и премьер-министра остаются напряжёнными, что заметно и в публичной сфере.
Очередным подтверждением этого стал октябрьский визит обоих высоких должностных лиц в Рижский замок, где фотографии встречи были опубликованы по-разному со стороны канцелярии президента и канцелярии правительства (Кабинета министров).
Ранее, в марте, публично сообщалось, что премьер получила выговор от президента, который заявил: «общество ожидает результатов» по ряду актуальных на тот момент (и остающихся актуальными сейчас) вопросов.
На данный момент главным вопросом, конечно, остаётся государственный бюджет. Работа комиссии, ответственной за рассмотрение предложений к проекту бюджета на следующий год, начнётся после того, как по каждому из них будет получено заключение Кабинета министров.
Предполагается, что в окончательном чтении по законопроекту «О государственном бюджете на 2026 год и бюджетной рамке на 2026, 2027 и 2028 годы» и сопутствующим законопроектам Сейм примет решение 5 декабря.