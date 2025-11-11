Бесплатно и официально: что скрывает база данных латвийских компаний
Большинство жителей Латвии даже не догадываются, что надёжная информация о компаниях доступна бесплатно — нужно лишь знать, где искать.
Согласно данным опроса, только 8% опрошенных знают, что на сайте Регистра предприятий Латвийской Республики info.ur.gov.lv можно найти как информацию и публикации о компаниях, организациях и публичных лицах, так и уведомления для кредиторов и других заинтересованных лиц. 45% людей признались, что вообще не знают, что государство предоставляет такой ресурс.
"В обществе всё ещё распространено мнение, что информацию о компаниях нужно искать в платных базах данных или заказывать справки, — отмечает Лайма Летиня, руководитель Регистра предприятий и главный государственный нотариус. — На самом деле каждый может использовать официальный, бесплатный и безопасный источник — info.ur.gov.lv, который помогает принимать более взвешенные и безопасные решения как предпринимателям, так и обычным гражданам".
Что доступно каждому
На сайте info.ur.gov.lv бесплатно доступны:
- названия и регистрационные номера компаний;
- юридические адреса;
- руководители и участники;
- изменения статуса и другие актуальные данные.
Эта информация помогает оценить прозрачность бизнеса и репутацию компаний, снижая риск стать жертвой мошенничества или финансовых нарушений. Платные справки и копии документов нужны лишь для официального подтверждения данных — например, для суда, банков, конкурсов или сделок.
Почему важно пользоваться официальной информацией
Неосведомлённость часто мешает проверять партнёров, поставщиков или интернет-магазины, увеличивая риски недобросовестных действий. Бесплатный доступ к базе данных позволяет любому человеку быстро и безопасно убедиться в надёжности компании, прежде чем вступать с ней в деловые отношения.
Регистр предприятий продолжает развивать цифровые сервисы и информировать общество, чтобы использование базы данных стало ещё проще и удобнее.
Опрос населения, проведённый Регистром предприятий совместно с агентством Norstat в октябре 2025 года, включал 1013 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.