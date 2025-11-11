Свечи в честь Дня Лачплесиса на стенах Рижского замка (11.11.2025)
В Риге продолжилась традиция Дня Лачплесиса — зажжение свечей и их размещение на исторической стене Рижского замка со стороны набережной ...
ФОТО: стены Рижского замка осветили свечи в честь Дня Лачплесиса
И в этом году в Риге продолжилась традиция Дня Лачплесиса — зажжение свечей и их размещение на исторической стене Рижского замка со стороны набережной 11 ноября, сообщает VAS Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ).
Для этого события VNĪ установила специальную стальную защитную сетку и оборудовала территорию у замковой стены, чтобы уберечь обновлённую кладку и сделать использование свечей более экологичным.
Каждый год 11 ноября — в День Лачплесиса — жители Латвии зажигают свечи в память о победе латвийской армии над войсками Бермонта в 1919 году и в честь всех борцов за независимость страны. Стены Рижского замка — одно из самых популярных мест, где эта традиция сохраняется и сегодня.
VNĪ призывает использовать свечи в стеклянных стаканах, чтобы защитить стену от расплавленного воска и вредных для природы остатков. По задумке архитектора Петериса Блумса, защитная сетка помогает уберечь историческую кладку от повреждений. Конструкция состоит из 175 секций общей длиной 184 метра и вмещает до 10 500 свечей.
В последние годы после мероприятий ко Дню Лачплесиса у Рижского замка собирается около 200 килограммов остатков свечей, из которых изготавливают примерно тысячу окопных свечей для Украины. В этом году традиция продолжится — переработка свечей пройдёт в формате мастер-классов.