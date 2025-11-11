ФОТО: стены Рижского замка осветили свечи в честь Дня Лачплесиса

Каждый год 11 ноября — в День Лачплесиса — жители Латвии зажигают свечи в память о победе латвийской армии над войсками Бермонта в 1919 году и в честь всех борцов за независимость страны. Стены Рижского замка — одно из самых популярных мест, где эта традиция сохраняется и сегодня.