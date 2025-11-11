Гулбене, Мадона, Балви - асфальт приходит в регионы

Что касается главных дорог страны, то основные задачи связаны с интенсивностью движения и ожиданиями людей, которые хотят видеть безопасные, скоростные четырехполосные дороги, соответствующие требованиям 21-го века. "Это огромный вызов, но что касается состояния покрытия, то на основных дорогах достигнут значительный прогресс", - отметил Лаздовскис. Он добавил, что значительно улучшилась ситуация и на региональных дорогах. "Приведен в порядок участок до Алуксне, завершен весь маршрут Гулбене-Плявиняс, а в этом году будет завершен последний участок между Мадоной и Гулбене. В этом году также начат и будет завершен в следующем году участок перед Балви. Таким образом, все крупные краевые центры будут соединены дорогами с качественным асфальтовым покрытием", - отметил Лаздовскис.