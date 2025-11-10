"Ощущение, что мы приближаемся к пропасти": эксперты - об острой нехватке педагогов в школах Латвии
В школах по всей Латвии усиливается дефицит педагогов — не хватает специалистов по математике, иностранным языкам, естественным наукам и музыке. Самоуправления пытаются привлекать студентов, оплачивают переквалификацию и даже жилье для молодых учителей. Но эксперты предупреждают: система балансирует на грани.
По словам представителя Министерства образования и науки Рудолфа Калванса, нехватка кадров сегодня составляет около 3%. Это касается как предметников, так и вспомогательного персонала. Самоуправления стараются решать проблему, однако финансовое бремя в основном перекладывается на государственный бюджет, пишет LSM.
Больше всего учителей не хватает в Риге
Калванс отмечает, что абсолютным «лидером» по количеству вакансий является Рига — почти половина всех свободных мест приходится именно на столицу. Далее следуют Огре, Юрмала, Адажи и Елгава. Особенно остро ощущается нехватка педагогов начальной и основной школы.
Руководитель отдела школ общего образования Рижского департамента образования, культуры и спорта Анита Петеркопа подтверждает, что в Риге действительно самая сложная ситуация: самые низкие ставки и расходы на одного ученика. Особенно не хватает преподавателей латышского языка, математики, иностранных языков, а также учителей музыки и спорта. В некоторых школах не удается укомплектовать полные ставки.
Ситуации доводила до отчаяния
Директор Цесисской государственной гимназии Оскар Кауленс рассказывает, что директоры школ вынуждены проявлять креативность. В Цесисской гимназии, например, было сложно найти преподавателей биологии и химии — «это настоящее отчаяние, когда понимаешь, что найти нужного специалиста практически невозможно».
Хотя ситуация в итоге разрешилась, директор признается: летом казалось, что надежды нет, несмотря на хорошие зарплаты. «У меня ощущение, что мы приближаемся к пропасти», — говорит он. В Цесис даже приезжают работать специалисты из Риги и Валмиеры.
Переквалификация и поддержка
Анита Петеркопа отмечает, что активно используется программа переквалификации педагогов. Многие учителя, особенно в Риге, получают муниципальное финансирование, чтобы сменить специализацию.
В Даугавпилсе, по словам руководителя отдела содержания образования Даугавпилсского управления образования Инары Спринджуки, переквалификация учителей русского языка не особенно популярна, однако им предлагают должности помощников педагога — и многие пользуются этой возможностью.
Проблемы и их решения в школах Риги
В Рижской 13-й средней школе, где недавно сменилась директор, часть педагогов уволилась, но уже найдены новые сотрудники. Ушли, в основном, те, у кого были выявлены недостаточные знания латышского языка.
В средней школе Натальи Драузини долго наблюдалась высокая текучесть кадров, но сейчас ситуация стабилизируется — число учеников растет.
Некоторые родители, однако, жалуются: дети теряют уверенность из-за постоянных изменений, нехватки индивидуального внимания и недостаточной поддержки педагогов. Петеркопа считает, что менять школу не стоит — учреждение демонстрирует хорошие результаты и активно участвует в проектах.
Как привлечь новых квалифицированных учителей
Это, по словам экспертов, главная проблема. В Латвии просто не хватает людей, готовых посвятить себя педагогике надолго. Молодежь не видит в этой профессии стабильности и перспектив.
Инара Спринджука рассказывает, что в Даугавпилсе некоторые школы используют модель, когда даже в начальных классах каждый предмет ведет отдельный учитель. Это требует большего взаимодействия с родителями, но помогает улучшить качество обучения.
Истории успеха и надежды на будущее
Анита Петеркопа подчеркивает: нельзя формировать общее впечатление о рижских школах на основе отдельных негативных примеров. Есть много успешных историй, и именно их нужно чаще показывать в СМИ.
Педагог — это престижная профессия, и Рижское самоуправление уже второй год проводит кампанию по привлечению учителей. Молодым специалистам предлагают переквалификацию, финансовую поддержку во время обучения, оплату коммунальных услуг, транспортные компенсации и медицинскую страховку.
В Даугавпилсе поддерживают студентов университета, особенно тех, кто изучает точные науки и готов остаться работать в городе. Для них учреждены стипендии и создаются группы профессиональной поддержки молодых педагогов.
Калванс добавляет, что государство и самоуправления совместно работают над улучшением ситуации, но это долгосрочный процесс. «Нам нужно искать смелые решения, — говорит Кауленс. — Мы живем во время технологической революции, но до сих пор почти не используем её возможности в образовании».