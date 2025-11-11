ВИДЕО: пьяный водитель в Риге пытался скрыться от полиции на BMW, но был арестован

Проверка показала, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения — 1,43 промилле. В связи с этим против него начат административный процесс. Кроме того, за нарушение правил дорожного движения, выразившееся в агрессивной езде и неоднократном отказе подчиниться требованию сотрудника полиции остановить транспортное средство, возбуждено уголовное дело.