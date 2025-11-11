ВИДЕО: пьяный водитель в Риге пытался скрыться от полиции на BMW, но был арестован
Пьяный водитель BMW устроил опасную погоню по улицам Риги, игнорируя требования полиции остановиться. Его задержали с помощью подкрепления, а уровень алкоголя в его крови составил 1,43 промилле — возбуждено уголовное дело.
Вечером 8 ноября сотрудники полиции заметили в районе улицы Улброкас автомобиль BMW, манера вождения которого заставила заподозрить, что водитель может находиться в состоянии алкогольного опьянения. Чтобы проверить это предположение, полицейские попытались остановить машину, однако водитель увеличил скорость и начал бегство.
Во время погони он мчался по улице Улброкас, превышал допустимую скорость и нарушал другие правила дорожного движения. Сотрудники полиции неоднократно требовали остановить транспортное средство, но водитель игнорировал их требования, и для его задержания пришлось привлечь дополнительные силы.
Продолжая движение по улице Улброкас, полицейские в итоге перекрыли дорогу нарушителю и остановили автомобиль. Было установлено, что за рулём находился мужчина 1979 года рождения, который уже ранее попадал в поле зрения полиции за различные нарушения правил дорожного движения.
Проверка показала, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения — 1,43 промилле. В связи с этим против него начат административный процесс. Кроме того, за нарушение правил дорожного движения, выразившееся в агрессивной езде и неоднократном отказе подчиниться требованию сотрудника полиции остановить транспортное средство, возбуждено уголовное дело.