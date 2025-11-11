Середина недели в Латвии - с облаками и кратковременными дождями

Небо временами будет проясняться, местами возможен кратковременный моросящий дождь, местами ожидается туман. Будет дуть слабый южный ветер, который на побережье станет умеренным. Температура воздуха ночью и утром составит 0...+6 градусов. При прояснении неба на дорогах местами может образоваться гололедица. Днем воздух прогреется до +5...+10 градусов.