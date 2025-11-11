Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 18:04
Середина недели в Латвии - с облаками и кратковременными дождями
В среду в Латвии сохранится преимущественно облачная погода, прогнозируют синоптики.
Небо временами будет проясняться, местами возможен кратковременный моросящий дождь, местами ожидается туман. Будет дуть слабый южный ветер, который на побережье станет умеренным. Температура воздуха ночью и утром составит 0...+6 градусов. При прояснении неба на дорогах местами может образоваться гололедица. Днем воздух прогреется до +5...+10 градусов.
12 ноября в Риге будет преимущественно облачная погода, без существенных осадков. Возможен туман. Будет дуть слабый южный ветер. Температура воздуха ночью +4...+5 градусов, днем повысится до +8 градусов.