Жестокие кадры: в центре Риги избили и ограбили иностранного гражданина; виновных задержали
В ночь на 22 октября сотрудники Рижской муниципальной полиции получили вызов в центральный район города, где молодые люди напали на иностранного гражданина — ударили его по голове, а затем ограбили, сообщают правоохранительные органы.
Прибыв на место происшествия, полицейские застали компанию молодых людей и задержали одного из них, после чего остальные попытались скрыться. Для поимки нарушителей были привлечены дополнительные силы муниципальной полиции, а также о случившемся была уведомлена Государственная полиция.
Спустя короткое время двое участников нападения были задержаны. У них обнаружили кошелёк пострадавшего с удостоверяющими личность документами. В то же время из Государственной полиции поступила информация, что в расположенном неподалёку парке группа молодых людей напала и на других людей.
Сотрудники Центра видеонаблюдения муниципальной полиции, просмотрев записи камер, установили, что оба инцидента связаны с одной и той же компанией молодых людей. Во время обследования территории были замечены и задержаны остальные подозреваемые.
Задержанных передали сотрудникам Государственной полиции для проведения дальнейших процессуальных действий. По факту произошедшего начат уголовный процесс.