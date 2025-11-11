Как работает Фонд выравнивания: Рига заплатит более 137 млн евро за поддержку регионов

Поступления фонда будут состоять из дотации государственного бюджета в размере 50,923 млн евро и взносов самоуправлений в размере 205,299 млн евро. В 2026 году взносы в Фонд выравнивания финансов самоуправлений будут делать два города - Рига и Юрмала - и семь краев.