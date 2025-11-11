Проверка дизельных машин в Латвии открыла нехорошую картину: многим владельцам предстоят крупные расходы
Более чем у половины (55%) автодителей, которые приехали на бесплатную проверку сажевых фильтров и протектора шин, DPF фильтры не соответствовали новым требованиям. В следующем году такие машины не смогут пройти техосмотр.
С января - новые правила
Такая картина обнаружилась в минувшие выходные во время бесплатных проверок фильтров сажи и протектора шин в Бикерниеки, организованных интернет-магазином IC24.lv в сотрудничестве с Дирекцией безопасности дорожного движения (Ceļu satiksmes drošības direkcija - CSDD). Правда, этой возможностью, вероятнее всего, воспользовались именно те водители, у которых уже были подозрения, что с автомобилем могут быть проблемы, например, с DPF фильтром, отмечают организаторы.
С этого года CSDD начала проверку функциональности DPF фильтра, и в этом году действует правило: если концентрация твердых частиц в выхлопе превышает допустимую норму, на техническом осмотре выставляется первая оценка. Но уже с января 2026 года будет выставляться вторая оценка, которая предусматривает устранение выявленного дефекта в течение одного месяца, в противном случае участие такого автомобиля в дорожном движении будет запрещено.
Решение проблемы откладывается
«Из всех автомобилей, которые приехали на бесплатную проверку, у 55% так называемый сажевый фильтр был поврежден, не работал или его вообще не было в автомобиле», - рассказывает представитель организаторов IC24.lv Иварс Клинтс.
Так же как и во время первой бесплатной проверки, которая проходила в конце лета, и на этот раз примерно четверть участников были на таких автомобилях, на которые новые требования не будут распространяться, то есть старше 2013 года или даже с бензиновым двигателем. «Это свидетельствует о том, что информированность людей о новых требованиях не изменилась, а также о том, что большинство водителей, которых эти требования касаются, все же не готовы к изменениям, и решение проблемы откладывается до последнего момента», - говорит И. Клинтс.
В то же время часть людей уже знали о проблеме с DPF своего автомобиля, выяснив это на техническом осмотре, и пришли на мероприятие целенаправленно за консультацией.
Каждый десятый по-прежнему на летних шинах
Помимо проверки DPF фильтров и консультаций, водители в Бикерниеки могли проверить и глубину протектора шин. Проверки показали, что каждый десятый автомобиль в начале ноября все еще ездил на летних шинах.
В свою очередь, у каждого пятого автомобиля, уже оснащенного зимними шинами, остаточная глубина протектора была от 4 мм до 5,5 мм, что означает, что для снега и льда такие шины не подходят.
Шины следует менять, когда температура постоянно держится около +7 градусов, отмечают эксперты. Они также советуют проверять давление в шинах хотя бы раз в месяц, особенно после замены шин, когда они «усаживаются». Иногда достаточно нескольких минут на автозаправке, чтобы поездка стала безопаснее и шины служили дольше.
