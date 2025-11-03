ЕС вводит новое правило, которое коснется всех автоводителей в Латвии

Лишение прав применяется к серьезным нарушениям правил безопасности дорожного движения, включая вождение в нетрезвом виде, превышение скорости, вождение под воздействием наркотиков, а также нарушения, повлекшие смерть или серьезные травмы.

После того как государство-член ЕС наложит лишение прав, оно должно уведомить об этом страну, выдавшую права, используя стандартный сертификат ЕС. После этого у последней есть 15 дней на то, чтобы отозвать права, что фактически запрещает нарушителю управлять автомобилем в любой точке ЕС на время действия запрета.