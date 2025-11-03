ЕС вводит новое правило, которое коснется всех автоводителей в Латвии
Власти ЕС одобрили две крупные реформы правил вождения: одна из них гарантирует, что отмена прав за вождение в нетрезвом виде будет действовать во всех странах-членах, а другая вводит цифровые права и обновленные стандарты тестирования.
На всей территории
В соответствии с действующей системой, водитель, которому запрещено нарушать правила дорожного движения в одной стране ЕС, зачастую может продолжать ездить в других странах, в том числе в стране, выдавшей ему права. Из-за отсутствия автоматического лишения прав в масштабах всего ЕС около 40% нарушений, совершенных за границей, остаются безнаказанными.
Новый закон предусматривает, что "лишение водительских прав", выданное в одной стране ЕС, вступает в силу на всей территории ЕС, даже если права были выданы в другом месте.
Лишение прав применяется к серьезным нарушениям правил безопасности дорожного движения, включая вождение в нетрезвом виде, превышение скорости, вождение под воздействием наркотиков, а также нарушения, повлекшие смерть или серьезные травмы.
После того как государство-член ЕС наложит лишение прав, оно должно уведомить об этом страну, выдавшую права, используя стандартный сертификат ЕС. После этого у последней есть 15 дней на то, чтобы отозвать права, что фактически запрещает нарушителю управлять автомобилем в любой точке ЕС на время действия запрета.
Однако есть и исключения. Страна может отказать другому государству в лишении прав, если правонарушение не влечет за собой такого же наказания по ее собственным законам. Например, пороговые значения для вождения в нетрезвом виде сильно различаются в странах ЕС: некоторые страны лишают водительских прав при любом обнаруженном уровне алкоголя в крови, в то время как другие допускают ограниченное количество.
Цифровые права для водителей
Второй закон обновляет правила ЕС в отношении водительских прав в более широком смысле, вводя цифровые права, новые требования к экзаменам и снижение возрастных ограничений для профессиональных водителей.
Цифровые права, доступные через смартфон, постепенно станут основным форматом в ЕС, хотя водители по-прежнему могут запрашивать физическое удостоверение.
Новым водителям предстоит минимум двухлетний испытательный срок, а также ужесточение наказаний за вождение в нетрезвом виде, непристегнутые ремни безопасности или неиспользование устройств для безопасности детей.
17-летним будет разрешено получить права, но до 18 лет их должен сопровождать опытный водитель.
Чтобы решить проблему хронической нехватки профессиональных водителей в Европе, законодательство снижает минимальный возраст для получения прав на вождение грузовиков до 18 лет, а для автобусов - до 21 года.
В новых программах обучения водителей будет уделяться больше внимания слепым зонам и взаимодействию с уязвимыми участниками дорожного движения, такими как велосипедисты и пешеходы.
