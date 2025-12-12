Вечерняя прогулка среди огней: в Латвийском этнографическом музее открывается новая тропа света

Зазвучит музыка группы волынок и барабанов Auļi и MM Orkestra, на световой тропе будут выступать участники народного танцевального ансамбля LĪGO. Можно будет отведать блюда, приготовленные хозяйкой Брантской усадьбы и корчмы Priedes Этнографического музея Илзе Бриеде: каждый сможет попробовать тушеную капусту, жаркое, свиной пятачок или колбасы, полакомиться горохом и бобами, пирожками со шпеком и сладкими булочками, а также особыми пряными пирогами с орехами и шоколадом. На тропе можно будет согреться латвийскими травяными чаями с медом от пчеловодов и разнообразными горячими напитками.