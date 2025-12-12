Вечерняя прогулка среди огней: в Латвийском этнографическом музее открывается новая тропа света
С 19 декабря по 4 января в Латвийском этнографическом музее под открытым небом засияет Рождественская тропа света «Солнце. Зимнее солнцестояние», которая является второй частью трилогии «Световые годовые циклы». С помощью историй, поверий, народных песен и преданий она продолжает путешествие по жизненному пути древнего латыша через осенний, зимний и весенний годовой цикл.
«Продолжая историю нашей световой трилогии на рубеже года, мы из времени духов предков и подземного мира отправляемся навстречу Солнцу – навстречу весне – навстречу миру. Больше света, больше радости, больше пения – солнцестояние нужно как следует отметить! Мы продолжим заглядывать в древнее латышское мировоззрение – будем петь народные песни, разгадывать загадки, читать сказки и, конечно, лить воск на счастье, гадать, используя самые разные технологии – свет, звук, видео, проекции и различные эффекты», – рассказывают авторы проекта.
В дни зимнего солнцестояния солнце начинает свой путь к весне – к миру, к новой жизни! Солнцестояние в темной зиме – это настоящее время праздника: с песнями, танцами, гаданиями, волочением бревна, литьем воска на счастье и основательным угощением.
Зазвучит музыка группы волынок и барабанов Auļi и MM Orkestra, на световой тропе будут выступать участники народного танцевального ансамбля LĪGO. Можно будет отведать блюда, приготовленные хозяйкой Брантской усадьбы и корчмы Priedes Этнографического музея Илзе Бриеде: каждый сможет попробовать тушеную капусту, жаркое, свиной пятачок или колбасы, полакомиться горохом и бобами, пирожками со шпеком и сладкими булочками, а также особыми пряными пирогами с орехами и шоколадом. На тропе можно будет согреться латвийскими травяными чаями с медом от пчеловодов и разнообразными горячими напитками.
В зимнем световом путешествии можно будет встретить традиционные маски Зимнего солнцестояния – Медведя, Смерть, Цыганку, Козу, Волка и Журавля.
Вторая часть световой трилогии будет открыта с 19 декабря по 4 января (кроме 24 и 31 декабря) каждый вечер с 17:00 до 22:00 (вход до 21:00).
Билеты доступны на сайте Biļešu paradīze. Цена билетов при покупке в предпродаже до 15 декабря – 14 евро, для детей и молодежи до 18 лет, пенсионеров и лиц с инвалидностью I или II группы – 7 евро. После 15 декабря цена билетов составит 15 и 8 евро.
Входные билеты можно будет приобрести также у входа в Латвийский этнографический музей под открытым небом, рассчитаться можно будет как картой, так и наличными.
Заключительную часть трилогии в Латвийском этнографическом музее под открытым небом можно будет посетить с 6 по 15 февраля, каждый вечер, начиная с 18:00.
