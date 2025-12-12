67-летний президент Эстонии опубликовал в соцсети необычное сообщение: "Я внезапно стал взрослым"
Президент Эстонии Алар Карис в среду опубликовал в социальной сети Facebook сообщение, в котором заявил, что “внезапно стал взрослым” и больше не может “терпеть чрезмерные требования глупцов”. Сообщение 67-летнего президента появилось на следующий день после того, как после его государственного визита в Казахстан подал в отставку посол Эстонии в этой стране.
«Я внезапно стал взрослым», — такая запись появилась в личном профиле Кариса, а не на официальной странице президента. «Я больше не способен терпеть определенные вещи. Не потому, что стал высокомерным, а потому, что достиг в жизни этапа, на котором больше не хочу тратить время на то, что меня раздражает или причиняет боль», — говорится в сообщении, видимом только друзьям президента. Сообщение цитирует слова португальского писателя Жозе Микарда Тейшейры, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.
«Я больше не могу выносить чрезмерные требования глупцов. Исчезло желание угождать тем, кому я не нравлюсь. И нет никакой причины улыбаться тем, кто не хочет улыбаться мне».
В офисе президента подтвердил ERR, что запись в личном профиле опубликовал сам президент, а не его администрация. Канцелярия президента отказалась уточнять, кого именно президент считает “глупцами”.
Как ранее сообщаось, посол Эстонии в Казахстане Яап Ора подал в отставку после того, как во время визита рекомендовал Карису не выражать слишком жесткую позицию Эстонии в поддержке Украины. Карис в конце ноября прибыл с государственным визитом в Казахстан, его сопровождала делегация предпринимателей.
Во время визита из запланированной речи Кариса исчезла четкая позиция Эстонии относительно войны России против Украины. Газета Eesti Ekspress сообщала, что во время ужина Ора рекомендовал президенту и его внешнеполитическому советнику Маргусу Колгу смягчить формулировки, связанные с Украиной, и другие члены делегации, находившиеся за тем же столом, слышали эту дискуссию. После этого Карис решил переписать речь, и она стала более мягкой и менее конкретной.
У Казахстана тесные отношения с Россией. В ноябре президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время государственного визита в Москву подписал с российским диктатором Владимиром Путиным декларацию о том, что обе страны впредь будут стратегическими партнерами и союзниками.