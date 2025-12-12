67-летний президент Эстонии опубликовал в соцсети необычное сообщение: "Я внезапно стал взрослым"

«Я внезапно стал взрослым», — такая запись появилась в личном профиле Кариса, а не на официальной странице президента. «Я больше не способен терпеть определенные вещи. Не потому, что стал высокомерным, а потому, что достиг в жизни этапа, на котором больше не хочу тратить время на то, что меня раздражает или причиняет боль», — говорится в сообщении, видимом только друзьям президента. Сообщение цитирует слова португальского писателя Жозе Микарда Тейшейры, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.