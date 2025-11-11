О чем думают солдаты, стоя у Памятника Свободы: служба и будни почетного караула

«В повседневной жизни спорт занимает у меня важное место. Сколько себя помню, я всегда им занимался — плаванием, прыжками в воду, восточными единоборствами, альпинизмом. Люблю пробовать что-то новое. Во время службы освоил ещё одно направление — бег. По нормативу нужно пробежать три километра не дольше чем за 15 минут, поэтому мы тренируемся регулярно. Раньше я бег ненавидел, а теперь это стало моим хобби — я даже участвовал в полумарафоне. Никогда бы не подумал, что смогу», — рассказывает Давис.