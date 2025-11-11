О чем думают солдаты, стоя у Памятника Свободы: служба и будни почетного караула
33 года назад, вместе с восстановлением независимости Латвии, у Памятника Свободы вновь встал почётный караул — как символ свободы, достоинства и независимости. В преддверии 107-й годовщины Латвийской Республики портал Jauns.lv побывал в Штабном батальоне Национальных вооружённых сил, чтобы встретиться с теми, кто ежедневно охраняет Памятник Свободы, и узнать, что для них значит стоять в карауле ради своей страны.
В разговоре участвовали солдаты Государственной службы обороны — Давис Даниэлс Смилтиньш, Элиза Марта Тутина, Иева Индриксоне, а также сержант Паулс Гринбергс.
Почему они выбрали военную службу
«Я добровольно записался в Государственную службу обороны 15 января 2025 года и выбрал службу в Штабном батальоне. Мы прошли базовый курс подготовки, после чего нас распределили по подразделениям, и я решил вступить в почётный караул», — рассказывает Давис.
Чтобы получить право стоять у Памятника Свободы, понадобилось три месяца интенсивных тренировок. «Летом мы ежедневно занимались на плацу — учились маршировать, держать равновесие, выполнять повороты оружием с точностью до миллиметра. Это требует не только физической силы, но и железной дисциплины», — добавляет он.
Во время базовой подготовки дни были полностью расписаны — занятия шли с утра до вечера, нередко и в лесу, и только по выходным можно было поехать домой. После окончания курса служба становится спокойнее: день начинается в 8:30 и заканчивается в 17:00, и те, кто живёт поблизости, возвращаются домой, а остальные остаются в батальоне.
Элиза признаётся, что решила стать военнослужащей после окончания школы, потому что хотела уметь защищать свою страну. «Особенно когда видишь, что происходит в Украине и других странах. Я хотела быть готовой ко всему, если когда-нибудь это потребуется», — говорит она.
А обучение, по её словам, было непростым: «На маршах с рюкзаком и экипировкой нужно проходить километры, иногда и бежать. Но главное — сила воли и понимание, зачем ты это делаешь».
Сержант Паулс Гринбергс уже 11 лет служит в роте почётного караула и сейчас занимает должность командира взвода. Он говорит, что выбрал военную профессию ещё в школьные годы, когда занимался в движении «Яунсардзе». «Тогда я понял, что хочу связать жизнь с Национальными вооружёнными силами», — вспоминает он.
Иева Индриксоне рассказывает, что её путь в почётный караул был естественным: «Когда я записалась на базовый курс военной подготовки, он проходил именно в роте почётного караула — и я решила остаться здесь».
Каждому новобранцу вначале приходится нелегко — и физически, и морально. Элиза говорит: «Сложнее всего привыкнуть к распорядку — подъём в шесть утра, день расписан до минуты. Нужна дисциплина». Паулс добавляет: «Самое трудное — быть физически готовым и идеально выполнять ритуалы. Это требует времени, точности и терпения».
О чём думают караульные, стоя час без движения
«Стоять час — непросто, но тренировки помогают. Рядом всегда дежурит охранник, который следит за порядком. Если кому-то становится плохо, мы даём знак — разжимаем левый кулак, и охранник подходит», — объясняет Давис.
Он признаётся, что во время службы думает о разных вещах: «Смотрю на людей, думаю, что буду делать, когда приду домой. Иногда происходят интересные моменты — однажды подошёл хор, захотел сфотографироваться. Тогда время проходит быстрее. А вот когда никого нет и погода плохая — кажется, что минуты тянутся вечно».
Паулс, который стоял у Памятника Свободы с 2015 по 2018 год и теперь обучает новичков, вспоминает, что самым трудным для него было не улыбаться: «Люди подходят с разными намерениями — кто-то просто любопытствует, а кто-то пытается тебя рассмешить или проверить реакцию. Могут подойти вплотную, смотреть в глаза, строить рожицы, делать жесты. Иногда приходится буквально прикусывать губу, чтобы не улыбнуться».
Он добавляет, что самые волнительные моменты — когда к памятнику подходит кто-то знакомый: «Тогда сердце просто выпрыгивает из груди. Но чаще всего я думаю о том, где стою — у Памятника Свободы. Мы стоим здесь, потому что Латвия свободна. Когда страна не была свободна, караула тоже не было. Мы сами — символ этой свободы».
Иева, которая несёт службу меньше года, признаётся, что сначала было тяжело физически: «Болела спина и ноги, но со временем организм привыкает, и теперь выстоять уже легко». Она улыбается, вспоминая забавные случаи: «Иногда прохожие идут мимо, едят бутерброды, а чайки вырывают их прямо из рук. Бывает очень смешно».
«Это честь, которая дана не каждому», — говорят караульные, стоящие у Памятника Свободы. Для них это не просто служба, а ежедневное напоминание о независимости, достоинстве и любви к своей стране.
Чем занимаются военнослужащие в повседневной жизни
Хотя служба требует дисциплины, точности и физической выносливости, у этих солдат тоже есть свободное время. Они признаются: спорт, движение и общение с близкими помогают сохранять внутреннее равновесие и силы, которые нужны и в службе, и в обычной жизни.
«В повседневной жизни спорт занимает у меня важное место. Сколько себя помню, я всегда им занимался — плаванием, прыжками в воду, восточными единоборствами, альпинизмом. Люблю пробовать что-то новое. Во время службы освоил ещё одно направление — бег. По нормативу нужно пробежать три километра не дольше чем за 15 минут, поэтому мы тренируемся регулярно. Раньше я бег ненавидел, а теперь это стало моим хобби — я даже участвовал в полумарафоне. Никогда бы не подумал, что смогу», — рассказывает Давис.
И у Паулса хобби в основном связаны со спортом: «Бегаю, хожу в спортзал, участвую в командных мероприятиях. Стараюсь вести активный образ жизни», — говорит он.
Иева также признаётся, что любит спорт: «Хожу в тренажёрный зал, бегаю. А по выходным стараюсь проводить время с семьёй».
«В выходные я люблю быть с семьёй и друзьями — куда-нибудь съездить, отправиться в поход, смотреть фильмы или заниматься творчеством», — добавляет Элиза.
Что значит быть солдатом и стоять в почётном карауле
Каждый из них воспринимает службу с гордостью и ответственностью, но также с глубоким личным смыслом. Быть солдатом — это не просто профессия, а убеждение, связанное с любовью к своей стране и её свободе.
«Стоять в почётном карауле — значит выполнять свой гражданский долг. Это огромная честь — стоять у Памятника Свободы, ведь такая честь дана не каждому. Именно поэтому я выбрал службу в Штабном батальоне: хотел хотя бы раз постоять у этого памятника. Я это сделал — и счастлив. Это останется со мной на всю жизнь. Каждый раз, проходя мимо Памятника Свободы, я буду знать, что значит — стоять там, охраняя его», — говорит Давис.
Элиза подчёркивает: «Быть военнослужащей — значит быть патриотом Латвии, человеком, который искренне любит свою страну и готов её защищать. Думаю, это самое главное».
«Быть солдатом — значит проявлять уважение к нашей независимой стране и ко всем, кто пал за неё. В этом и моя цель — чтобы Латвия оставалась безопасной и независимой», — говорит Паулс.
Иева, одна из немногих женщин, несущих караул у Памятника Свободы, добавляет: «Быть солдатом — это гордость и честь».