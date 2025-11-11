"Это был болезненный момент": Столтенберг наконец рассказал, почему НАТО в 2022 году отказалось закрыть небо над Украиной
Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своей новой книге описал, по его мнению, "самый болезненный момент" в карьере. Это было в феврале 2022 года, когда ему пришлось отклонить просьбу президента Украины Владимира Зеленского ввести над страной зону, запрещенную для полетов.
Ссылаясь на мемуары Столтенберга, The New York Times пишет, что он признал: этот разговор был чрезвычайно тяжёлым, так как существовала вероятность, что он может оказаться последним. «Было невероятно тяжело закончить этот телефонный разговор с Зеленским, зная, что его жизнь находится под угрозой», — пишет Столтенберг.
«Мы все боялись за него и его семью. Он звонил из бункера в Киеве, рядом находились российские танки, и говорил: “Я понимаю, что вы не отправите наземные войска НАТО, хотя я с этим не согласен. Но, пожалуйста, закройте воздушное пространство. Не позволяйте российским самолётам, дронам и вертолётам летать и атаковать нас”».
По словам Столтенберга, Зеленский добавил: «Я знаю, что НАТО может это сделать, ведь вы уже делали это раньше».
Но он был вынужден ответить, что этого не произойдёт. «Если бы НАТО решило закрыть украинское небо, нам прежде пришлось бы нейтрализовать российские системы противовоздушной обороны в Беларуси и России — без этого мы не могли бы безопасно летать над Украиной. Если бы в воздухе оказался российский самолёт или вертолёт, нам пришлось бы его сбить — а это означало бы полномасштабную войну между НАТО и Россией. Этого мы не хотели», — объяснил Столтенберг.
Тогдашний президент США Джо Байден также решительно возражал против такого шага, подчёркивая: «Мы не будем рисковать Третьей мировой войной из-за Украины».
Столтенберг признал, что отказ предоставить прямую военную помощь был частью «противоречивого подхода» НАТО к поддержке Украины.
Он пишет, что утром 24 февраля 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение России, все страны альянса собрались в штаб-квартире НАТО и приняли два решения: «Первое — усилить поддержку Украины. Второе — сделать всё возможное, чтобы война не вышла за пределы Украины и не превратилась в конфликт между Россией и НАТО». Поэтому было решено поставлять Украине оружие и боеприпасы, но не направлять солдат НАТО. «Мы продолжаем поддерживать Украину, давая ей возможность сопротивляться, но не готовы посылать войска НАТО и напрямую вступать в войну с Российской Федерацией. И я до сих пор считаю, что это правильный подход», — заявил он.
В то же время бывший генсек признал, что помощь НАТО была «слишком мала и слишком запоздала».
Он отметил, что с 2014 года, когда Россия аннексировала Крым и вторглась в Донбасс, и до начала полномасштабного вторжения в 2022-м НАТО оказывало Украине очень ограниченную поддержку. «Мы боялись, что это спровоцирует Россию на нападение. Но Россия всё равно напала», — пишет он. По мнению Столтенберга, если бы НАТО предоставило Украине более существенную военную помощь сразу после аннексии Крыма, возможно, полномасштабной войны удалось бы избежать.