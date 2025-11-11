"Это был болезненный момент": Столтенберг наконец рассказал, почему НАТО в 2022 году отказалось закрыть небо над Украиной

Он пишет, что утром 24 февраля 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение России, все страны альянса собрались в штаб-квартире НАТО и приняли два решения: «Первое — усилить поддержку Украины. Второе — сделать всё возможное, чтобы война не вышла за пределы Украины и не превратилась в конфликт между Россией и НАТО». Поэтому было решено поставлять Украине оружие и боеприпасы, но не направлять солдат НАТО. «Мы продолжаем поддерживать Украину, давая ей возможность сопротивляться, но не готовы посылать войска НАТО и напрямую вступать в войну с Российской Федерацией. И я до сих пор считаю, что это правильный подход», — заявил он.