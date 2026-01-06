Народ собирает, госструктуры разбазаривают: Ринкевич - о хронической нехватке денег в здравоохранении
Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил о системном кризисе в здравоохранении: стране хронически не хватает средств, общество стремительно стареет, а миллионы евро расходуются неэффективно, усугубляя дефицит помощи пациентам.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич выразил серьезную обеспокоенность хронической нехваткой финансирования системы здравоохранения и тем, что страна является стремительно стареющим обществом. Об этом он заявил в эфире программы «Неделя. Post scriptum» на TV24.
По словам главы государства, проблема особенно наглядна на фоне масштабных благотворительных акций, таких как «Dod pieci!» и «Eņģeļi pār Latviju», в которых он участвует ежегодно. С одной стороны, латвийское общество демонстрирует высокую солидарность и готовность жертвовать, однако с другой — регулярно всплывает информация о крупных расходах государственных структур на публичные кампании.
В частности, Ринкевич указал, что Центр защиты прав ребенка вложил около двух миллионов евро в различные публичные кампании. Хотя значительная часть этих средств является европейским финансированием и формально все соответствует правилам, подобная ситуация, по мнению президента, создает глубокий диссонанс.
«С одной стороны, мы собираем миллион евро пожертвований, а с другой — два миллиона уходят неизвестно куда. Эти средства можно и нужно направлять иначе, даже с учетом жестких правил Европейского союза», — подчеркнул он.
Президент отметил, что хронический дефицит средств напрямую отражается на системе здравоохранения: формируются очереди в медицинских учреждениях, больницы накапливают долги, а лечение пациентов все чаще зависит от благотворительных сборов. При этом он обратил внимание и на отчеты Государственного контроля, в которых предлагаются структурные реформы. Однако такие меры нередко болезненны и не всегда находят поддержку среди населения, особенно в регионах, где качество лечения и обеспеченность врачами остаются на низком уровне.
По мнению Ринкевича, реальность требует движения сразу по двум направлениям. С одной стороны, необходимо упорядочить сеть больниц и проводить сложные реформы, с другой — без дополнительного финансирования система работать не сможет. И тогда мы снова возвращаемся к вопросу о необходимости обязательного медицинского страхования, о необходимости введения платы для наших соотечественников, проживающих за пределами Латвии. Это очень деликатные вопросы, которые должны будут решить представители народа, получившие народный мандат, но это будет непросто.