Народ собирает, госструктуры разбазаривают: Ринкевич - о хронической нехватке денег в здравоохранении

Президент отметил, что хронический дефицит средств напрямую отражается на системе здравоохранения: формируются очереди в медицинских учреждениях, больницы накапливают долги, а лечение пациентов все чаще зависит от благотворительных сборов. При этом он обратил внимание и на отчеты Государственного контроля, в которых предлагаются структурные реформы. Однако такие меры нередко болезненны и не всегда находят поддержку среди населения, особенно в регионах, где качество лечения и обеспеченность врачами остаются на низком уровне.