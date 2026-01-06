Народ собирает, госструктуры разбазаривают: Ринкевич - о хронической нехватке денег в здравоохранении
фото: LETA
Президент Латвии указал на парадокс в латвийском здравоохранении.
В Латвии

Народ собирает, госструктуры разбазаривают: Ринкевич - о хронической нехватке денег в здравоохранении

Отдел новостей

Otkrito.lv

Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил о системном кризисе в здравоохранении: стране хронически не хватает средств, общество стремительно стареет, а миллионы евро расходуются неэффективно, усугубляя дефицит помощи пациентам.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич выразил серьезную обеспокоенность хронической нехваткой финансирования системы здравоохранения и тем, что страна является стремительно стареющим обществом. Об этом он заявил в эфире программы «Неделя. Post scriptum» на TV24.

По словам главы государства, проблема особенно наглядна на фоне масштабных благотворительных акций, таких как «Dod pieci!» и «Eņģeļi pār Latviju», в которых он участвует ежегодно. С одной стороны, латвийское общество демонстрирует высокую солидарность и готовность жертвовать, однако с другой — регулярно всплывает информация о крупных расходах государственных структур на публичные кампании.

В частности, Ринкевич указал, что Центр защиты прав ребенка вложил около двух миллионов евро в различные публичные кампании. Хотя значительная часть этих средств является европейским финансированием и формально все соответствует правилам, подобная ситуация, по мнению президента, создает глубокий диссонанс. 

«С одной стороны, мы собираем миллион евро пожертвований, а с другой — два миллиона уходят неизвестно куда. Эти средства можно и нужно направлять иначе, даже с учетом жестких правил Европейского союза», — подчеркнул он.

Президент отметил, что хронический дефицит средств напрямую отражается на системе здравоохранения: формируются очереди в медицинских учреждениях, больницы накапливают долги, а лечение пациентов все чаще зависит от благотворительных сборов. При этом он обратил внимание и на отчеты Государственного контроля, в которых предлагаются структурные реформы. Однако такие меры нередко болезненны и не всегда находят поддержку среди населения, особенно в регионах, где качество лечения и обеспеченность врачами остаются на низком уровне.

По мнению Ринкевича, реальность требует движения сразу по двум направлениям. С одной стороны, необходимо упорядочить сеть больниц и проводить сложные реформы, с другой — без дополнительного финансирования система работать не сможет. И тогда мы снова возвращаемся к вопросу о необходимости обязательного медицинского страхования, о необходимости введения платы для наших соотечественников, проживающих за пределами Латвии. Это очень деликатные вопросы, которые должны будут решить представители народа, получившие народный мандат, но это будет непросто.

Темы

МедицинаЭдгар РинкевичМинистерство здравоохраненияПрезидент Латвии TV24

Другие сейчас читают