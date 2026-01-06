Число жалоб на работу медучреждений стремительно растет; выявлены несоответствия в расходовании квот

В 2024 году в НСЗ поступило более 800 жалоб жителей, а в 2025 году их число существенно возросло: за девять месяцев было зафиксировано 1230 жалоб на деятельность медицинских учреждений. В большинстве случаев пациентов не устраивает то, как медучреждения формируют записи. Жители жалуются, что указанное на сайте время ожидания не соответствует реальной ситуации, а также на отказы в записи к специалисту под предлогом, что квоты закончились и следует звонить позже, хотя такая практика недопустима. В 2024 году подобных жалоб было около полусотни, а за девять месяцев 2025 года - почти 700. В таких случаях задача службы, в первую очередь, не наказывать, а консультировать медицинские учреждения, подчеркивает НСЗ: вести переговоры и давать разъяснения.