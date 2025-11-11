Все не так уж и плохо: по мнению экономиста, рост цен в Латвии с лихвой компенсируется ростом зарплат
"Годовая инфляция в октябре достигла самого высокого уровня с августа 2023 года, повысившись до 4,3% по сравнению с 4,1% в предыдущие два месяца", - пишет в своем комментарии Петерис Страутиньш, главный экономист Luminor.
"Хотя данных об изменениях заработных плат за текущий момент еще нет, сомнений нет, что такой рост цен лишь умеренно влияет на покупательную способность — в первой половине года чистые зарплаты росли примерно на десятую часть. Нет оснований ожидать внезапной остановки роста зарплат до уровня инфляции, так как уровень зарегистрированной безработицы продолжает снижаться с уже исторически низких отметок", - отмечает экономист.
"В октябре были два события, заметно отличающиеся от обычных сезонных колебаний цен: тепло подорожало на 4,4%, а цены на одежду и обувь снизились. Тариф на тепло, в отличие от расходов на отопление, обычно не меняется резко месяц к месяцу, типичный рост тарифа в октябре составляет около 1%. В Риге тариф вырос на 10%, но в остальной части Латвии он в целом снизился. Содержание жилья в целом стало дороже на 1,6% за месяц по стране. Снижение цен на одежду и обувь в это время крайне нетипично — обычно в октябре они повышаются примерно на 3%".
По мнению Страутиньша, в остальной статистике нет ничего яркого или резко влияющего на общий уровень цен. Подорожание продуктов питания за месяц (0,5%) было примерно вдвое меньше обычного для октября. Годовая инфляция на продукты по-прежнему высока (5,6%), однако есть основания ожидать ее снижения. Определяться это будет не столько политическими решениями, сколько ситуацией на мировых рынках. С августа стремительно падают цены на молочные продукты — об этом сообщает индекс Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Продолжается снижение цен на зерновые. Цена концентрата апельсинового сока упала более чем вдвое по сравнению с пиковым уровнем (который был примерно в пять раз выше исторической нормы), резкая коррекция произошла и на рынке какао. Напротив, кофе снова приближается к статусу предмета роскоши. Колебания цен на отдельные виды продуктов в октябре в сравнении с сентябрем в основном были связаны с акциями торговцев или их завершением.
"Пока продолжается столь быстрый рост зарплат, устойчивое снижение инфляции до уровня еврозоны маловероятно. Этому будет препятствовать подорожание услуг, связанное с ростом зарплат, и этому процессу пока не видно границ. Рост цен на услуги за месяц составил 0,4% в период, когда их общий уровень обычно заметно не меняется, что подняло годовой рост их стоимости выше 6% впервые с апреля. Например, образование за год подорожало на 10,1%, общественное питание — на 5,4%, здравоохранение — на 4,0%", - подытоживает эксперт.
Как писал Otkrito.lv, ранее и Минфин успокаивал население Латвии: да, цены быстро растут, но ведь зарплаты растут быстрее.