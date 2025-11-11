Все не так уж и плохо: по мнению экономиста, рост цен в Латвии с лихвой компенсируется ростом зарплат

По мнению Страутиньша, в остальной статистике нет ничего яркого или резко влияющего на общий уровень цен. Подорожание продуктов питания за месяц (0,5%) было примерно вдвое меньше обычного для октября. Годовая инфляция на продукты по-прежнему высока (5,6%), однако есть основания ожидать ее снижения. Определяться это будет не столько политическими решениями, сколько ситуацией на мировых рынках. С августа стремительно падают цены на молочные продукты — об этом сообщает индекс Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Продолжается снижение цен на зерновые. Цена концентрата апельсинового сока упала более чем вдвое по сравнению с пиковым уровнем (который был примерно в пять раз выше исторической нормы), резкая коррекция произошла и на рынке какао. Напротив, кофе снова приближается к статусу предмета роскоши. Колебания цен на отдельные виды продуктов в октябре в сравнении с сентябрем в основном были связаны с акциями торговцев или их завершением.