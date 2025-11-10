Продажа четырех путевок в Крым привела туристического консультанта из Риги на скамью подсудимых
Туристического консультанта Элеонору Иванову признали виновной в нарушении санкций ЕС за организацию поездок в Крым. Ей назначено 100 часов общественных работ.
Латгальский окружной суд признал туристического консультанта Элеонору Иванову виновной в нарушении санкций и организации туристических поездок в Крым, назначив ей наказание в виде 100 часов общественных работ. Представляемой ею компании SIA "My Best Choice Tour – MBC Tour" (ранее — Mkbc Tour) назначено денежное взыскание в размере 15 минимальных месячных окладов, что составляет 10 500 евро.
Ранее суд первой инстанции оправдал Иванову, однако окружной суд отменил это решение и признал её виновной. При этом приговор был обжалован, и в Верховном суде уже возбуждено кассационное производство, дата рассмотрения пока не назначена.
Как сообщалось ранее, Иванова обвинялась в нарушении санкций, предусмотренных частью первой статьи 84 Уголовного закона, которая устанавливает ответственность за нарушение санкций, введённых международными организациями или Латвией. Максимальное наказание по этой статье — до четырёх лет лишения свободы, кратковременное заключение, принудительные работы или денежный штраф.
Уголовный процесс был начат по факту нарушения запрета, установленного Советом ЕС, на предоставление услуг, связанных с туристической деятельностью в Крыму и Севастополе.
По данным Службы государственной безопасности (VDD), следствие собрало достаточные доказательства для возбуждения уголовного дела против физического лица за умышленное нарушение норм, регулирующих применение санкций ЕС и других международных организаций в Латвии, а также национальных санкций.
Совет ЕС 18 декабря 2014 года принял регламент, предусматривающий ограничения в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя, в том числе запрет на оказание туристических услуг на этих территориях. 17 июня 2015 года VDD провела обыски в компании, занимавшейся продажей туров в Крым и Севастополь. По решению суда обыски прошли в двух офисах фирмы в Риге — по адресам ул. Марияс, 7, и ул. Дзирнаву, 57, связанных с зарегистрированным в Латвии юридическим лицом. Как выяснило агентство LETA, по адресу Марияс, 7, находился офис туристической компании Mkbc Tour, которая также имела помещение на Дзирнаву, 57.
Тогда консультант компании Иванова сообщила агентству, что в мае и июне фирма продала четыре туристические путёвки в Крым, при этом, по её словам, компания не знала, что такие поездки запрещены.
Компания Mkbc Tour была зарегистрирована в 2008 году, а в 2023 году сменила название на My Best Choice Tour – MBC Tour.