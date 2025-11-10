Продажа четырех путевок в Крым привела туристического консультанта из Риги на скамью подсудимых

Совет ЕС 18 декабря 2014 года принял регламент, предусматривающий ограничения в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя, в том числе запрет на оказание туристических услуг на этих территориях. 17 июня 2015 года VDD провела обыски в компании, занимавшейся продажей туров в Крым и Севастополь. По решению суда обыски прошли в двух офисах фирмы в Риге — по адресам ул. Марияс, 7, и ул. Дзирнаву, 57, связанных с зарегистрированным в Латвии юридическим лицом. Как выяснило агентство LETA, по адресу Марияс, 7, находился офис туристической компании Mkbc Tour, которая также имела помещение на Дзирнаву, 57.