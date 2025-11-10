В eParaksts mobile вводят изменения - они вступают в силу уже завтра

Важно: код нельзя передавать третьим лицам — он предназначен только для конкретного пользователя и конкретного сеанса. После первого ввода в данном браузере повторно вводить код не потребуется, кроме случаев смены настроек или использования режима инкогнито. При подписании документов через eParakstītājs 3.0 код нужно вводить каждый раз.