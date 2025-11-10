В eParaksts mobile вводят изменения - они вступают в силу уже завтра
С 11 ноября пользователям популярного мобильного приложения для цифровой подписи eParaksts mobile предстоит вводить уникальный трёхзначный код при первом входе в браузере. Нововведение направлено на защиту от мошенников и кражи личных данных.
Популярное приложение eParaksts mobile, которое в этом году используют более 550 000 человек для подписания документов и подтверждения цифровой идентичности, получает новый уровень защиты. С завтрашнего дня при авторизации через интернет-браузер пользователю нужно будет ввести уникальный трёхзначный код, который отображается в мобильном приложении.
Это нововведение касается портала eParaksts.lv, программы eParakstītājs 3.0, а также всех сайтов, где можно подтвердить e-идентичность с помощью мобильного приложения.
Как это работает
- Пользователь открывает браузер и нажимает «Войти».
- Выбирает eParaksts mobile и вводит свой номер пользователя.
- В приложении подтверждает e-идентичность с помощью PIN-кода или биометрии.
- В браузере появляется поле для ввода трёхзначного кода — его нужно перенести из приложения.
Важно: код нельзя передавать третьим лицам — он предназначен только для конкретного пользователя и конкретного сеанса. После первого ввода в данном браузере повторно вводить код не потребуется, кроме случаев смены настроек или использования режима инкогнито. При подписании документов через eParakstītājs 3.0 код нужно вводить каждый раз.
Зачем нужен трёхзначный код
В этом году количество попыток мошенничества в отношении пользователей eParaksts mobile резко возросло: люди получали мошеннические SMS и звонки с просьбой раскрыть данные для входа. Иногда запросы отправлялись случайным пользователям.
«Мы понимаем, что человек может по невнимательности подтвердить e-идентичность, — объясняет руководитель корпоративных коммуникаций LVRTC Винета Спругаине. — Трёхзначный код позволит убедиться, что подтверждение делает только сам пользователь, и защитит его цифровую идентичность, а вместе с ней и персональные данные, и финансовые средства».
Цифры говорят сами за себя
- Более 550 000 пользователей в этом году.
- 1 миллион подписанных документов в месяц.
- 2,5 миллиона подтверждений идентичности в месяц.
Нововведение вступает в силу уже завтра, поэтому всем пользователям eParaksts mobile важно быть готовыми к новому шагу авторизации и не передавать код третьим лицам.