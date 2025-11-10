Государство продает ненужное: здание бывшего Музея кино в Старой Риге ушло с молотка
Рига продолжает расставаться с излишней недвижимостью: историческое здание на улице Пейтавас, 10, где более 20 лет работал Музей кино Латвии, продано за 332 тысячи евро. Это лишь часть масштабной распродажи госимущества, которое больше не нужно учреждениям.
В столице завершились девять аукционов по продаже недвижимости, признанной избыточной для нужд государства. Общая сумма проданных объектов составила 422 540 евро, а самым ценным лотом стало здание бывшего Музея кино Латвии по адресу Пейтавас, 10, проданное за 332 480 евро при стартовой цене 302 480 евро, сообщило предприятие Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ).
От музея к новой жизни
Дом на улице Пейтавас был построен ещё в 1870 году. Именно здесь с 2006 по 2024 год располагался Музей кино Латвии — место, где хранилась история отечественного кинематографа, проводились выставки и встречи с создателями фильмов. Теперь музей обрел новый дом — в обновлённом квартале TabFab на улице Миера, а старое здание в Старой Риге сменит владельца.
Объект включает земельный участок площадью 684 кв. метра, административное здание площадью 831,3 кв. м и склад площадью 582,8 кв. м. Дом продан вместе с соседним зданием, что даёт новому собственнику простор для идей — от арт-пространства до бутикового отеля.
VNĪ распродаёт излишки
Согласно стратегии VNĪ, государство сохраняет лишь ту недвижимость, которая действительно необходима для функционирования госструктур. Остальные здания, если они не используются и создают убытки, выставляются на публичные аукционы. Полученные средства направляются на реализацию значимых проектов.
До конца года VNĪ планирует продать ещё несколько объектов — в том числе здания на улицах Капселю, 18, и Лачплеша, 106, а также объявлен аукцион на недвижимость по адресу Клияну, 7, где до октября 2025 года находилась Инспекция здоровья.