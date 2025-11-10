Государство продает ненужное: здание бывшего Музея кино в Старой Риге ушло с молотка

Дом на улице Пейтавас был построен ещё в 1870 году. Именно здесь с 2006 по 2024 год располагался Музей кино Латвии — место, где хранилась история отечественного кинематографа, проводились выставки и встречи с создателями фильмов. Теперь музей обрел новый дом — в обновлённом квартале TabFab на улице Миера, а старое здание в Старой Риге сменит владельца.