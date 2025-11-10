Предательство за 1000 евро: латвийские граждане обвиняются в диверсиях в пользу России

Как ранее сообщалось, до передачи дела в прокуратуру расследование вела Служба государственной безопасности (VDD). Уголовное дело, в ходе которого были выявлены действия этих лиц, VDD возбудила 10 июня 2024 года. В ходе расследования установлено, что по инициативе российских спецслужб была создана группа лиц, объединившихся с целью совершения особо тяжких преступлений против латвийского государства. Эти лица участвовали в планировании, организации и осуществлении диверсий против различных объектов на территории Латвии, в том числе посредством поджогов. Весной этого года VDD задержала троих участников, четвёртый уже находился в заключении за другое преступление.