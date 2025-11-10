Предательство за 1000 евро: латвийские граждане обвиняются в диверсиях в пользу России
Четыре гражданина Латвии обвиняются в диверсиях по заданию российских спецслужб. По данным прокуратуры, они планировали поджоги объектов, связанных с обороной, и получали за это символическое вознаграждение — всего 1000 евро.
Прокуратура Латвии выдвинула обвинения против четырёх граждан страны за диверсионные действия, совершённые по поручению российских спецслужб. За свою деятельность обвиняемые в сумме получили 1000 евро, сообщает агентство LETA со ссылкой на прокуратуру.
Один из обвиняемых, находясь в тюрьме и отбывая наказание за незаконный оборот наркотических веществ, подстрекал других к совершению диверсионных действий, занимаясь поиском их непосредственных исполнителей. Второму предъявлено обвинение в пособничестве преступлению — он предоставил свой автомобиль, чтобы доставить исполнителей к месту, где планировались диверсии, а также помог им покинуть место происшествия.
Ещё двое граждан Латвии обвиняются в содействии России в деятельности, направленной против безопасности Латвии, а также в умышленном повреждении чужого имущества.
Как ранее сообщалось, до передачи дела в прокуратуру расследование вела Служба государственной безопасности (VDD). Уголовное дело, в ходе которого были выявлены действия этих лиц, VDD возбудила 10 июня 2024 года. В ходе расследования установлено, что по инициативе российских спецслужб была создана группа лиц, объединившихся с целью совершения особо тяжких преступлений против латвийского государства. Эти лица участвовали в планировании, организации и осуществлении диверсий против различных объектов на территории Латвии, в том числе посредством поджогов. Весной этого года VDD задержала троих участников, четвёртый уже находился в заключении за другое преступление.
Собранные доказательства свидетельствуют, что осенью 2023 года они спланировали и осуществили умышленный поджог объекта, принадлежащего частной компании, которая реализовывала проект, связанный с оборонной сферой.
В начале 2024 года обвиняемые также готовили поджог грузового автомобиля с украинскими номерами на территории объекта критической инфраструктуры — они проводили разведку, снимали видео окрестностей и возможных путей проникновения. Кроме того, расследование установило, что подозреваемые вели разведку и других потенциальных целей для диверсий, фиксируя объекты и их окрестности на фото и видео, которые затем отправляли организаторам в Россию. Чтобы предотвратить возможные атаки, VDD провела широкий комплекс превентивных мер.
В настоящее время трое обвиняемых находятся под арестом, а четвёртый уже отбывает наказание за другое преступление. Все четверо ранее судимы за различные уголовные преступления, однако ранее не попадали в поле зрения VDD. По данным следствия, главным мотивом их участия в организации и реализации диверсий были финансовые причины.
В сентябре министр внутренних дел Рихард Козловскис в интервью агентству LETA отметил, что за последние два года в Латвии произошло не менее десяти актов саботажа. Для более эффективного реагирования, по его словам, необходимо дополнительно инвестировать в специальные подразделения и рассматривать возможность закупки вертолётов.