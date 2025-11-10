Певица Монеточка начала задыхаться во время выступления в Риге - ее увезли в больницу, а концерт отменили

Как сообщает сайт medicine.lv, отёк Квинке — это ограниченный отёк тканей, возникающий приступообразно из-за нарушений иннервации сосудов. Впервые заболевание описал немецкий врач Х. Квинке в 1882 году. В основе отёка лежит аллергическая реакция сосудов кожи и других тканей на раздражитель. Таким раздражителем могут быть воспалительные очаги в организме, пищевые продукты (яйца, шоколад, молоко, клубника, орехи и др.), пыльца, алкоголь, никотин, переохлаждение, стресс. Отёк Квинке может быть вызван также заболеваниями органов пищеварения. Чаще всего болеют молодые люди. Во время приступа сосуды расширяются и становятся проницаемыми, из-за чего возникает отёк. Чаще всего он появляется на лице, шее, руках, во рту, горле, дыхательных путях. Возникает внезапно и обычно проходит через несколько часов или дней.