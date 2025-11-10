Певица Монеточка начала задыхаться во время выступления в Риге - ее увезли в больницу, а концерт отменили
Неожиданно драматично завершился концерт популярной российской певицы Монеточки в Риге: во время выступления ей внезапно стало плохо, пришлось вызвать скорую помощь, и артистку доставили в больницу. Прерванный концерт отменили.
27-летняя Монеточка в воскресенье выступала в рижском концертном зале Spēlēt. Она уже успела завести публику, когда произошло неожиданное — певице внезапно стало трудно дышать, и пришлось вызывать скорую, которая отвезла её в больницу. На концерте присутствовали её муж и дети.
Позже в своём Instagram Монеточка рассказала, что во время концерта у неё произошёл приступ отёка Квинке, и прямо на сцене она начала задыхаться. Певица призналась, что раньше уже сталкивалась с такими приступами, но впервые это случилось на выступлении. Она добавила, что после уколов, сделанных в больнице, смогла снова нормально дышать.
Как сообщает сайт medicine.lv, отёк Квинке — это ограниченный отёк тканей, возникающий приступообразно из-за нарушений иннервации сосудов. Впервые заболевание описал немецкий врач Х. Квинке в 1882 году. В основе отёка лежит аллергическая реакция сосудов кожи и других тканей на раздражитель. Таким раздражителем могут быть воспалительные очаги в организме, пищевые продукты (яйца, шоколад, молоко, клубника, орехи и др.), пыльца, алкоголь, никотин, переохлаждение, стресс. Отёк Квинке может быть вызван также заболеваниями органов пищеварения. Чаще всего болеют молодые люди. Во время приступа сосуды расширяются и становятся проницаемыми, из-за чего возникает отёк. Чаще всего он появляется на лице, шее, руках, во рту, горле, дыхательных путях. Возникает внезапно и обычно проходит через несколько часов или дней.
Елизавета Гырдымова, ризвестная под псевдонимом Монеточка, в 2022 году осудила вторжение России в Украину и вместе с мужем, продюсером Виктором Исаевым, покинула страну, переехав в литовскую столицу Вильнюс. В эмиграции родились оба их ребёнка. Вместе с известным рэпером Noize MC она весной 2022 года провела серию благотворительных концертов Voices of Peace в десяти европейских городах, передав вырученные средства польскому фонду Siepomaga для оказания медицинской, продовольственной и иной гуманитарной помощи украинским беженцам. Музыканты сообщили, что таким образом собрали 340 000 евро. 24 февраля 2023 года — в первую годовщину вторжения — в Стамбуле состоялся одиннадцатый благотворительный концерт тура, на котором удалось собрать ещё 80 000 евро.
Родина не замедлила напомнить о себе: 20 января 2023 года певицу объявили «иностранным агентом» и возбудили административные дела, а 6 сентября 2024 года — уже уголовное. 18 октября её объявили в розыск.
Благодаря проекту Voices of Peace в 2024 году Монеточка и Noize MC были выдвинуты на Нобелевскую премию мира.