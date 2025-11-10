Исследователи ЛУ заглянули в 2050 год - и увидели неожиданные сценарии будущего Латвии

Да, различия есть. Например, представители старшего поколения чувствуют себя гораздо более уязвимыми. Это противоречит более ранним исследованиям, где именно старшее поколение чувствовало себя увереннее и менее подверженным рискам, ведь пенсия, какой бы она ни была, все же ежемесячно поступает на счет. Сейчас старшее поколение смотрит на происходящее гораздо шире — их беспокоит, что сельские регионы пустеют; беспокоит, что молодежь меньше думает о латышской идентичности; беспокоит судьба латышского языка. То есть их взгляд стал шире и пессимистичнее. Молодежь же смотрит на происходящее гораздо позитивнее и более глобально. Правительство гордится тем, что создаются новые образовательные программы и молодежь все чаще выбирает технические науки, но сами молодые люди признают, что после окончания школы им не хватает элементарных жизненных навыков. Более того, многие из этих навыков востребованы работодателями, что и вызывает у молодежи растерянность. Это, кстати, говорили не только недавние выпускники школ, но и студенты вузов — какая польза от технических знаний, если в реальной жизни от нас требуют совершенно другого, к чему мы не готовы?