Опухоль размером с мяч для гольфа исчезла с МРТ: врачи называют 27-летнюю пациентку медицинским чудом
27-летней модели из Новой Зеландии Пейдж Суистед год назад поставили диагноз: неоперабельная астроцитома четвертой стадии и, по сути, приговор. После курса лучевой терапии и "химии" опухоль размером с мяч для гольфа, сдавливавшая правую сторону тела, неожиданно исчезла с МРТ, а врачи теперь называют Пейдж "медицинским чудом" и сами не могут до конца объяснить, что произошло.
В апреле 2024 года Пейдж Суистед из города Киви (Новая Зеландия) жила «обычной» жизнью: занималась моделингом и работала в местной ювелирной мастерской. Но однажды она заметила, что пальцы на правой руке начинают неметь — и вскоре это онемение распространилось на руки и ноги.
«Мои пальцы просто перестали работать», — вспоминает 27-летняя Суистед в интервью Daily Mail Australia, отмечая, что от разных врачей она получала совершенно разные версии. «Один сказал, что у меня был инсульт, но даже не положил меня в больницу. Другой говорил о болезни Рейно, а один врач просто отправил меня домой с перевязанной рукой. Каждый говорил что-то свое».
Отчаявшись, Пейдж в итоге вызвала скорую и буквально умоляла ее отвезти ее в больницу для полноценного обследования. После недель КТ, МРТ и биопсии мозга ей поставили диагноз — астроцитома четвертой стадии, терминальный вид рака, который чаще встречается у детей.
«Когда мне это сказали, я кричала и плакала, — рассказывает она. — Было невыносимо тяжело это слышать. У меня есть младший брат и сестра, и я думала только о том, что хочу увидеть, как они вырастут».
Обследования показали, что опухоль размером с мяч для гольфа в ее мозге давит на нервы, отвечающие за работу правой стороны тела. Врачи решили, что операция по удалению образования слишком рискованна.
«Шансы были 50 на 50: либо операция сработает, либо я останусь полностью парализованной, скорее всего не смогу больше ни говорить, ни ходить, — вспоминает Суистед. — Мы решили, что не будем на это идти».
Пейдж сразу же начала курс лучевой терапии и химиотерапии. «Терминальный диагноз сломал нас многих. Я думала, что умру и никто ничего не сможет сделать, — признается она. — В начале “химии” меня просто выбило. Я толком не понимала, что происходит».
После года лечения и изнуряющих симптомов, о которых она открыто рассказывала в Instagram, врачей потрясло то, что однажды ее снимки мозга внезапно оказались чистыми.
«На моих последних снимках там просто ничего нет, — говорит Пейдж. — Эта огромная “глубина” в мозге… Мы не видим ее вовсе на МРТ».
Врачи не могут официально объявить Суистед «свободной от рака», не проведя операцию и не убедившись, что в тканях не осталось раковых клеток. Но несколько независимых специалистов уже назвали ее «медицинской аномалией». Сейчас Пейдж заново учится быть самостоятельной, возвращает уверенность в себе и помогает людям, столкнувшимся с таким же диагнозом. «У них не было такого пациента, как я, — говорит она о своих врачах. — Они и сами до конца этого не понимают. А я просто живу каждый день — и хочу помочь другим».