Опухоль размером с мяч для гольфа исчезла с МРТ: врачи называют 27-летнюю пациентку медицинским чудом

Врачи не могут официально объявить Суистед «свободной от рака», не проведя операцию и не убедившись, что в тканях не осталось раковых клеток. Но несколько независимых специалистов уже назвали ее «медицинской аномалией». Сейчас Пейдж заново учится быть самостоятельной, возвращает уверенность в себе и помогает людям, столкнувшимся с таким же диагнозом. «У них не было такого пациента, как я, — говорит она о своих врачах. — Они и сами до конца этого не понимают. А я просто живу каждый день — и хочу помочь другим».