Жителям Латвии пообещали похолодание к Рождеству, но предупреждают: зимы "как в кино" не будет

Во вторник небо со стороны северо-востока постепенно прояснится, поэтому локальные осадки — главным образом мокрый снег и снег — ожидаются только ночью. На отдельных участках дорог может образоваться гололедица. Также ночью местами возможен туман, ухудшающий видимость. Будет дуть слабый до умеренного восточный, северо-восточный ветер. Вторник будет заметно холоднее, чем предыдущие дни: в западной части Латвии минимальная температура ночью и максимальная днем составят +1…-4 градуса, а на востоке будет еще на несколько градусов холоднее — -5…-10 градусов.