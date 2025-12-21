Жителям Латвии пообещали похолодание к Рождеству, но предупреждают: зимы "как в кино" не будет
На рождественской неделе в Латвии станет прохладнее, однако холод не будет устойчивым, и заметного снежного покрова не сформируется, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
В первой половине недели в Латвию с северо-востока поступит более холодная воздушная масса. Из-за этого пару дней ожидаются морозы: в восточных районах в темное время суток столбики термометров могут опускаться до -8…-10 градусов. Однако такая температура долго не удержится. Поскольку погода в основном будет сухой, значительного слоя снега не образуется.
В понедельник небо будет преимущественно облачным. Ночью осадки — дождь и мокрый снег — ожидаются только в восточных районах страны, а днем дождевые облака появятся и в других местах. Будет дуть слабый до умеренного северо-западный, западный ветер. И минимальная температура ночью, и максимальная днем составят 0…+6 градусов.
Во вторник небо со стороны северо-востока постепенно прояснится, поэтому локальные осадки — главным образом мокрый снег и снег — ожидаются только ночью. На отдельных участках дорог может образоваться гололедица. Также ночью местами возможен туман, ухудшающий видимость. Будет дуть слабый до умеренного восточный, северо-восточный ветер. Вторник будет заметно холоднее, чем предыдущие дни: в западной части Латвии минимальная температура ночью и максимальная днем составят +1…-4 градуса, а на востоке будет еще на несколько градусов холоднее — -5…-10 градусов.
В среду день, а также сочельник пройдут при спокойной погоде: будет облачно, но без осадков, ветер — слабый до умеренного, западных направлений. Похолодает и на западе страны, где ранее было на несколько градусов теплее: ночью по всей Латвии ожидается -3…-8 градусов, днем воздух прогреется до -2…+3 градусов.
В рождественские дни осадков в Латвии не ожидается, но небо в основном останется облачным. В ночь на 25 декабря во многих местах температура опустится ниже нуля, однако затем, с поступлением более теплой воздушной массы, температура снова повысится и преимущественно будет держаться в пределах 0…+5 градусов.