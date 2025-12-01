Музей Рундальского дворца выпустил книгу Лаумы Ланцмане "Старинное кружево. XVI-XVIII века"
Музей Рундальского дворца выпустил новое издание — книгу многолетнего сотрудника музея Лаумы Ланцмане «Старинное кружево. XVI–XVIII века». Каталог представляет собой наиболее полный обзор коллекции кружев музея Рундальского дворца, открывая ещё одну важную часть музейного собрания и освещая развитие кружевного искусства на протяжении трёх веков.
В книге собрана информация о традициях изготовления кружева – от ранних ажурных вышивок в конце XVI века до широкого разнообразия кружев в XVIII веке.
В отдельных главах изложена история и региональные различия вышивки, игольного, или шитого, кружева, а также плетеного, или коклюшечного, кружева. Одна глава посвящена парчовому кружеву – редкому и художественно выразительному виду кружева.
Цель каталога – не только показать разнообразные узоры кружева, но и раскрыть сложные технические приемы. Поэтому издание включает фотографии многих образцов в увеличенном виде, что позволяет увидеть тонкость кружева и идентифицировать происхождение по конкретным техникам, характерным для мануфактур. Книгу дополняют изображения из музейной коллекции портретов с мотивами кружева, а в заключение прилагается глоссарий на четырех языках.
В новом каталоге рассмотрены 130 образцов кружева, однако в коллекции кружева Рундальского дворца-музея насчитывается более 150 единиц. Хотя коллекция в основном состоит из кружев XVII и XVIII веков, в ней есть и кружевные изделия конца XVI века. Формирование коллекции особенно стимулировалось европейскими аукционными домами XXI века, куда попадали ранние шедевры кружева из значимых частных коллекций.
Книга двуязычна – текст доступен на латышском и английском языках – и богато иллюстрирована фотографиями, в том числе увеличенными фрагментами кружева. Издание «Senās mežģīnes. 16.–18. gs.» («Старинное кружево. XVI–XVIII вв.») будет доступно для покупки в кассе музея с 6 декабря.