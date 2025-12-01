Музей Рундальского дворца выпустил книгу Лаумы Ланцмане "Старинное кружево. XVI–XVIII века"

В новом каталоге рассмотрены 130 образцов кружева, однако в коллекции кружева Рундальского дворца-музея насчитывается более 150 единиц. Хотя коллекция в основном состоит из кружев XVII и XVIII веков, в ней есть и кружевные изделия конца XVI века. Формирование коллекции особенно стимулировалось европейскими аукционными домами XXI века, куда попадали ранние шедевры кружева из значимых частных коллекций.