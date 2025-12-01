Ринкевич: при заключении мира между Россией и Украиной необходимо соблюдать три принципа

Говоря о неконвенциональном подходе США к достижению мира в Украине, президент отметил, что США хотят двигаться вперед, но "дьявол кроется в деталях". По его мнению, если из плана исчезнет один из трех вышеупомянутых элементов, существуют сомнения, будет ли мир в Украине устойчивым и не приведет ли это впоследствии к еще большим проблемам. "Я ожидаю, что следующие недели и месяцы будут сложными и на фронте в Украине, и в Европе в целом. Если я ошибаюсь - буду рад, но имеется достаточно фактов, что Россия не хочет мира", - сказал Ринкевич.