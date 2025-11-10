"Я старалась помочь человеку, а в ответ получила оскорбления": рижанка вызвала скорую по инструкции - и была унижена

По её словам, диспетчер выслушал ситуацию и решил направить бригаду скорой помощи. Однако вместо поддержки и сочувствия женщина столкнулась с унижением. «Я никогда не жалуюсь, обычно стараюсь проглотить и забыть, но на этот раз хочу высказать свою боль. У близкого человека ночью начались проблемы с дыханием, я позвонила в 113, чтобы объяснить ситуацию и спросить, нужна ли скорая помощь. Диспетчер сказал, что да, нужна, однако когда приехала бригада, они констатировали, что угрозы жизни нет, и буквально осмеяли меня за то, что я не смогла сама оценить серьёзность ситуации», — рассказала женщина.