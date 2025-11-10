"Я старалась помочь человеку, а в ответ получила оскорбления": рижанка вызвала скорую по инструкции - и была унижена
Женщина, обеспокоенная состоянием близкого, ночью вызвала скорую помощь. Вместо поддержки она столкнулась с унижением со стороны медиков, хотя действовала строго по инструкции. История вызвала широкий общественный отклик.
Забота о близких — одна из самых естественных человеческих реакций. Но иногда попытка помочь родному человеку оборачивается шоком и болью. Именно такую ситуацию описала женщина, обратившаяся ночью в службу 113 из-за проблем с дыханием у своего родственника.
По её словам, диспетчер выслушал ситуацию и решил направить бригаду скорой помощи. Однако вместо поддержки и сочувствия женщина столкнулась с унижением. «Я никогда не жалуюсь, обычно стараюсь проглотить и забыть, но на этот раз хочу высказать свою боль. У близкого человека ночью начались проблемы с дыханием, я позвонила в 113, чтобы объяснить ситуацию и спросить, нужна ли скорая помощь. Диспетчер сказал, что да, нужна, однако когда приехала бригада, они констатировали, что угрозы жизни нет, и буквально осмеяли меня за то, что я не смогла сама оценить серьёзность ситуации», — рассказала женщина.
Она пыталась объяснить медикам, что не является специалистом и не может точно определить состояние больного: «Я сказала, что не медик, я просто пыталась помочь. Я не требовала, чтобы они ехали — я консультировалась с диспетчером, и он после вопросов сам решил отправить бригаду».
Однако один из медиков, по её словам, отреагировал крайне резко: «Он закричал на меня, что 113 — это не консультационный телефон, и что они не клоуны».
Женщина призналась, что вместо помощи и поддержки получила грубое и унизительное обращение. «Это было ужасно — я старалась помочь человеку, а в ответ получила оскорбления. Я действовала согласно правилам, опубликованным на сайте Национальной службы здоровья, где указано, что в случае сомнений можно звонить на 113».
Позже она вновь перечитала официальную инструкцию «Как правильно вызвать бригаду неотложной медицинской помощи?» и убедилась, что действовала верно — при сомнениях в угрозе жизни нужно обращаться именно по номеру 113.
После публикации этой истории в соцсетях и многочисленных комментариев представители Неотложной медицинской помощи (NMPD) ответили женщине, подчеркнув, что в экстренных ситуациях она все сделала правильно: «Если есть угроза жизни или сомнения в этом — всегда призываем звонить по экстренным телефонам 113 или 112. В менее серьёзных случаях ночью можно позвонить на консультационный номер семейных врачей — 66016001. Медики выслушают и дадут советы, а если потребуется помощь бригады, соединят с диспетчером 113».
В ведомстве также попросили женщину предоставить подробную информацию, чтобы можно было проверить действия конкретной бригады: «Пожалуйста, пришлите нам приватно адрес, дату и примерное время вызова. Это можно сделать через форму на нашем сайте», — говорится в сообщении NMPD.
Nav,un pacientam ir jāvēršas @NMPdienests ar savu negatīvo pieredzi,lai varam uzmeklēt un izvērtēt izsaukumu.— Liene Cipule (@LieneCipule) November 6, 2025
Pirmšķietami ārstniecības personas komunikācija bija neatbilstoša,bet,lai veiktu pārrunas,mums ir jāatrod mediķis starp 2000 darbinieku. Ar šo fb ierakstu to nevaram.
Прокомментировала инцидент в социальной сети X и директор службы NMPD Лиене Ципуле, подчеркнув, что подобное обращение с пациентами недопустимо: «Это неприемлемо. Пациент должен обратиться в службу со своим негативным опытом, чтобы мы могли найти и оценить конкретный вызов. На первый взгляд, общение медработников действительно было неподобающим. Но чтобы провести беседу, нам нужно установить, кто именно это был среди 2000 сотрудников. После одного поста в Facebook сделать это невозможно».