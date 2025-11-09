В Украине заговорили о возможной эвакуации Киева из-за ударов РФ

"Враг наносил массированный удар именно баллистическими ракетами, которые чрезвычайно сложно сбивать. И такое количество прямых ударов по энергетическим объектам с начала вторжения трудно вспомнить. Из 45 ракет, которые были применены, 32 были баллистические. Враг изменил тактику и пытается наносить удары одновременно как по объектам генерации, так и по сетям систем передачи и систем распределения электроэнергии. И этот подход, к сожалению, затрудняет оперативное восстановление нормального питания и работы энергосистемы", - рассказал первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов.