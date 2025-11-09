В Украине заговорили о возможной эвакуации Киева из-за ударов РФ
Как сообщают украинские СИМ, россияне в последнее время целенаправленно бьют по объектам теплообеспечения, поэтому вопрос того, как перезимуют крупные города, встал очень остро.
"Паниковать не надо"
Вопреки заявлениям некоторых экспертов, "техногенной катастрофы" зимой в Киеве не будет, как бы россияне ни старались. По информации УНИАН, об этом в эфире "КИЕВ24" рассказал Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.
"Я считаю, что все же мы продержимся на 9 атомных блоках, на импорте. Мы продержимся на тех теплопунктах", - сказал он.
Омельченко отметил, что отопление в Киеве обеспечивают не только крупные теплоэлектроцентрали, такие как ТЭЦ-5, но также много мини-котельных (до 60 единиц).
"Даже если им удастся разрушить ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, хотя это еще не факт, все же будут предложены какие-то решения - модульные котельные, возможно будут люди обогреваться электрической энергией. То есть на каком-то минимуме мы пройдем зиму, паниковать не надо", - пояснил эксперт.
Киеву угрожают техногенной катастрофой
Ранее энергетический эксперт Александр Харченко заявил, что российские удары по объектам теплоснабжения в крупных городах являются серьезной проблемой. По его мнению, крайне важно, чтобы города имели "план Б". Например, разворачивать мобильные мини-котельные в каждом микрорайоне.
"Если в Киеве отключена ТЭЦ и в течение трех дней при температуре -10°C и ниже нет перспективы восстановления, то Киев должен объявлять: а) слив воды из домов; б) эвакуацию. Если на ТЭЦ-5 или ТЭЦ-6 разрушены котлы и нет перспективы, что они заработают максимум через три дня, то это ситуация техногенной катастрофы", - отметил Харченко.
Агрессор становится все агрессивнее
Атака России на Украину в ночь на 8 ноября стала одной из самых тяжелых для украинского энергетического сектора за все время полномасштабной войны.
"Враг наносил массированный удар именно баллистическими ракетами, которые чрезвычайно сложно сбивать. И такое количество прямых ударов по энергетическим объектам с начала вторжения трудно вспомнить. Из 45 ракет, которые были применены, 32 были баллистические. Враг изменил тактику и пытается наносить удары одновременно как по объектам генерации, так и по сетям систем передачи и систем распределения электроэнергии. И этот подход, к сожалению, затрудняет оперативное восстановление нормального питания и работы энергосистемы", - рассказал первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов.
По его словам, сейчас постепенно энергетики стабилизируют работу системы, но на это нужно время. Он отказался назвать объем дефицита электроэнергии, но подчеркнул, что значительная часть генерации оказалась под ударами.